المنشآت الفندقية تستقطب 13 مليون نزيل حتى نهاية الربع الثالث 2021

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

عقد مجلس الإمارات للسياحة اجتماعه الرابع لعام 2021، برئاسة وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وعضوية رؤساء ومديري عموم الهيئات السياحية المحلية في الدولة.



بيانات السياحة

واستعرض المجلس بيانات السياحة والفنادق للربع الثالث من 2021، والتي أظهرت استقطاب المنشآت الفندقية منذ بداية العام الجاري حتى نهاية الربع الثالث منه نحو 13 مليون نزيل، قضوا أكثر من 52 مليون ليلة فندقية، بنمو نسبته 24% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020.

وفقاً لتلك البيانات، فقد بلغ إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية نحو 16 مليار درهم بنمو نسبته 40% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. كما واصلت المنشآت الفندقية تسجيل متوسط نسبة إشغال بلغ 62% متقدمة على أبرز 10 وجهات سياحية على مستوى العالم.



«أجمل شتاء»

وناقش المجلس آليات تنسيق التعاون بين الجهات الأعضاء على المستويين الاتحادي والمحلي، لدعم الجهود الترويجية للسياحة في الدولة، مع التركيز على حملات السياحة الداخلية بالتزامن مع دخول موسم الشتاء الذي يعتبر فترة جذب سياحي نشطة في الدولة.

كما استعرض المجلس، بالتنسيق مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، خطط إطلاق الدورة الثانية من حملة «أجمل شتاء في العالم» والتي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والمقرر انطلاقها في ديسمبر 2021، إذ اطلع المجلس على المقترحات والأفكار الجديدة للدورة الثانية من الحملة، والتي تستهدف إبراز الهوية السياحية الإماراتية، والفعاليات السياحية المتنوعة في الدولة، وتعزيز مكانة الدولة كموطن لأصحاب المهارات والمشروعات الريادية وجذب الاستثمارات في المجال السياحي.

كما اضطلع المجلس على خطة عمل للتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، لتطوير برامج تنمية السياحة الخارجية، وزيادة استقطاب الزوار من الأسواق المصدرة للسياح، فضلاً عن استعراض المبادرات والخطط الهادفة لفتح أسواق جديدة تعزز مكانة الدولة على خريطة السياحة العالمية.

وجهة عالمية

وأكد الفلاسي ضرورة تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص، لإنجاح حملة «أجمل شتاء في العالم» في دورتها الثانية، والبناء على ما تحقق من إنجازات في الدورة الأولى لتحقيق إنجازات جديدة أكثر تميزاً، ما سيعزز من مكانة دولة الإمارات وجهة سياحية رائدة ومستدامة عالمياً.

وقال الفلاسي إن إنجازات قطاع السياحة ونموه واستدامته، يأتي بفضل رؤية القيادة ودعمها، حيث تؤكد النتائج التي تحققت خلال العام الجاري جاذبية السياحة في دولة الإمارات، باعتبارها من أكثر الوجهات السياحية تميزاً وأماناً على مستوى العالم.

إيرادات الدورة الأولى



يشار إلى أن حملة «أجمل شتاء في العالم»، لافت في دورتها الأولى التي امتدت من 13 ديسمبر 2020 حتى 25 يناير 2021، نجاحاً لافتاً، وأثمرت عن زيادة عدد نزلاء المنشآت الفندقية بنسبة 17% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، وبإجمالي 950 ألف نزيل فندقي، وتحقيق إيرادات للمنشآت الفندقية بالدولة بإجمالي مليار درهم.





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