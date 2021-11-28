78 مبادرة من 33 دولة في مسابقة غرف التجارة العالمية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

استضافت دبي، في اليوم الثالث والختامي من فعاليات المؤتمر الـ12 لغرف التجارة العالمية، «حفل جوائز مسابقة غرف التجارة العالمية»، إذ أعلن الاتحاد العالمي للغرف، عن الفائزين في مسابقة الغرف العالمية لعام 2021.

وسلّم المدير العام لـ«غرفة دبي» رئيس الاتحاد العالمي لغرف التجارة، حمد بوعميم، والنائب الأول لرئيس غرفة التجارة الدولية، ماريا فرناندا جارزا ميروديو، الجوائز للفائزين خلال حفل خاص أقيم ضمن المؤتمر.

ووفقاً لبيان صدر أمس، فقد استقبلت نسخة عام 2021 من المسابقة 78 مبادرة من 33 دولة، للتنافس على أربع فئات.

وفازت «غرفة ليما» بجائزة «أفضل مشروع رقمي»، التي تُمنح للغرف التي طورت حلولاً رقمية مبتكرة تخص خدمات المتعاملين، فيما فازت «غرفة لوكسمبورغ» بجائزة «أفضل مشروع مرن» التي تُمنح للغرف التي قدمت مبادرات مرنة ومبتكرة للتعامل مع تداعيات جائحة «كوفيد-19».

وذهبت جائزة «أفضل مشروع لمناخ أفضل» إلى «غرفة لانكشير الشرقية للتجارة» في إنجلترا، التي قدمت «مشروع الكربون المنخفض» الذي يهدف إلى تحويل منطقة لانكشير في إنجلترا إلى منطقة ذات اقتصاد ربحي منخفض الانبعاثات الكربونية من خلال الدعم اللامحدود للشركات، لإطلاق ومراجعة وتطبيق خطط ذات صلة بخفض الانبعاثات.

بدورها، حلّت «غرفة بوتسدام» في ألمانيا، في المرتبة الأولى ضمن فئة «أفضل مشروع غير تقليدي»، التي تقدم للغرف التي طورت مشروعات فريدة غير مرتبطة بأهدافها ومهامها اليومية، وذلك لزيادة توفير فرص العمل لتعزيز الاقتصادات المحلية، إذ أطلقت الغرفة تطبيق «شوفي» المخصص لرود الأعمال دون 20 عاماً، لتعليم الطلاب الأسس الرئيسة لريادة الأعمال الناجحة.

كما شهد الحفل تقديم جائزة خاصة إلى «اتحاد الغرف وتبادل السلع» في تركيا، نظير إسهامها في توفير التأشيرات والإقامة لمجموعة في غرفة التجارة الدولية من أفغانستان، للسفر إلى إسطنبول.

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