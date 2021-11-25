وكالات: عروض «اليوم الوطني» تخفّض كلفة السفر بنسب تصل إلى 30%

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

كشفت شركات طيران وطنية ووكالات سفر عن عروض للسفر خلال عطلة «اليوم الوطني»، تشمل التذاكر والإقامة الفندقية والرحلات السياحية، بأسعار تبدا من 1249 درهماً.

وأوضح مسؤولو شركات ووكالات، لـ«الإمارات اليوم»، أن العروض المطروحة حالياً تخفض كلفة السفر بنسب تصل إلى 30%، مقارنة بحجز التذاكر والإقامة الفندقية والرحلات بشكل منفرد، خصوصاً بالنسبة للعائلات، مشيرين إلى أن بعض العروض تتيح الحجوزات لعطلة «اليوم الوطني» وللإجازة الشتوية للمدارس.

وذكروا أن الحجوزات خلال العطلة المقبلة، تزيد بنسب تتجاوز 25%، مقارنة بعطلة «اليوم الوطني» خلال العام الماضي، التي تأثرت بتداعيات الجائحة والقيود على السفر.

عروض

وتفصيلاً، أعلنت شركة «طيران الإمارات»، عن عروض سعرية خاصة عبر شبكة وجهاتها العالمية التي تزيد على 120 وجهة، بمناسبة «اليوم الوطني الـ50» للدولة.

وأوضح متحدث باسم الشركة، أن تلك العروض تبدأ بأسعار من 1395 درهماً وتسري على الحجوزات التي تجري حتى الخامس من ديسمبر المقبل للسفر حتى 15 يونيو 2022، ما يتيح التخطيط للسفر خلال عطلة «اليوم الوطني» والإجازة الشتوية للمدارس، مشيراً إلى أن العروض تتضمن خصماً حصرياً بنسبة 50% على أسعار تذاكر السفر بالنسبة للصغار.

وجهات

وأضاف المتحدث أنه يمكن لمسافري الدرجتين السياحية والأعمال زيارة الوجهات الأكثر شعبية لقضاء العطلات، مثل لندن بسعر 2195 درهماً في الدرجة السياحية و11 ألفاً و255 درهماً في درجة الأعمال، إضافة إلى زيارة بانكوك ابتداءً من سعر 2045 درهماً في الدرجة السياحية و8555 درهماً في درجة الأعمال، فضلاً عن السفر إلى الكويت ابتداءً من 1395 درهماً في الدرجة السياحية و6995 درهماً في درجة الأعمال، علاوة على زيارة نيويورك ابتداءً من 3195 درهماً في الدرجة السياحية و14 ألفاً و555 درهماً في درجة الأعمال، وموريشيوس ابتداءً من 4145 درهماً في الدرجة السياحية و11 ألفاً و555 درهماً في درجة الأعمال.

«الإمارات للعطلات»

وتابع المتحدث، أنه يمكن للمسافرين الحجز مع «الإمارات للعطلات» والاستفادة بخصم نسبته 50% على الإقامة الفندقية، إضافة إلى العديد من الامتيازات المجانية الأخرى ابتداءً من سعر 2659 درهماً للشخص الواحد.

وأشار المتحدث إلى أن «طيران الإمارات» عززت من سياستها الخاصة بانتهاج سياسات حجز مرنة، كما مددت أيضاً التغطية التأمينية ضد مختلف المخاطر، وساعدت عملاءها على الاحتفاظ بأميالهم وحالة الفئة في برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات»، ناصحاً المسافرين بزيارة «مركز معلومات كوفيد-19» للاطلاع على تفاصيل متطلبات السفر إلى مختلف الوجهات، بما في ذلك من دبي وإليها.

إجازات قصيرة

من جهتها، طرحت شركة «العربية للطيران»، عروضاً للسفر خلال عطلة «اليوم الوطني»، تشمل تذاكر السفر مع الإقامة الفندقية بأسعار تبدأ من 1249 درهماً لمدة ثلاث ليال شاملة وجبة الفطور.

وأفاد متحدث باسم الشركة بأن العروض خاصة بالسفر حتى يوم الخامس من ديسمبر المقبل، وتشمل 12 وجهة مناسبة لقضاء الإجازات القصيرة، هي: كييف، ألماتي، موسكو، طشقند، باكو، إسطنبول، تبليسي، بيشكيك، يريفان، صلالة، طرابزون، ونيروبي.

خصم

بدورها، أعلنت شركة «ويزإير أبوظبي»، أخيراً، عن تقديم خصم بنسبة 50% على رحلاتها لجميع الوجهات التي توفرها الناقلة من أبوظبي، التي تبلغ 16 وجهة، وذلك في إطار مشاركتها في احتفالات اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات.

تعاون

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة «نيرفانا للسياحة والسفر»، علاء العلي، إن «وكالات سياحة وسفر طرحت عروضاً بالتعاون مع شركات طيران محلية، وشركات سياحة في دول أخرى خلال إجازة (اليوم الوطني)».

وأوضح العلي أن «شركات طيران ووكالات سفر حرصت على توفير عروض للسفر، باعتبار أن الحزم التي تشمل تذاكرالسفر والإقامة الفندقية والجولات السياحية تخفض أسعار أو كلفة السفر، بنسب تراوح بين 10 و30%، مقارنة بالكلفة في حال الحجز بشكل منفرد، خصوصاً بالنسبة للعائلات».

وأشار إلى أن هناك حركة حجوزات نشطة للسفر خلال عطلة «اليوم الوطني» المقبلة، موضحاً أن «الحجوزات خلال العطلة تزيد بنسبة تتجاوز 25%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي تأثرت بتداعيات (كورونا)، والقيود المشددة التي كانت مفروضة على السفر».

وجهات

من جانبه، اتفق مدير المبيعات في شركة «هابي لاين للسفر والسياحة»، طاهر عيسوي الشيخ، مع العلي بأن الحجوزات خلال عطلة «اليوم الوطني» تزيد بنسبة تتجاوز 25%، مقارنة بحجوزات العام الماضي.

وقال الشيخ إن «وكالات سفر طرحت عروضاً تضم تذاكر السفر والإقامة الفندقية والرحلات السياحية تقل بنسبة 10% على الأقل، مقارنة بشرائها بشكل منفرد، ما يقلل كلفة السفر، لاسيما بالنسبة للعائلات».

وأوضح أن «الحجوزات تتركز على وجهات، مثل: مصر وتركيا وجورجيا وأذربيجان وبعض الوجهات الأوروبية على رأسها إيطاليا».

حجوزات نشطة

في السياق ذاته، قال الخبير السياحي، سعيد الحمادي، إن عطلة «اليوم الوطني» تشهد حجوزات نشطة وزيادة في الطلب بنسبة تتجاوز 25%، بعد رفع قيود السفر في كثير من الوجهات المفضلة للمواطنين والمقيمين، خصوصاً الوجهات القريبة نسبياً.

وبيّن أن عروض السفر الحالية، تخفض كلفة السفر بنسب تراوح بين 10 و30% حسب الوجهة، ما يشجع على السفر بشكل أكبر.

وجهات أكثر

إقبالاً قال الرئيس التنفيذي لشركة «نيرفانا للسياحة والسفر»، علاء العلي، إن «الوجهات الأكثر إقبالاً خلال عطلة (اليوم الوطني)، هي الوجهات التي يمكن السفر إليها خلال ساعات طيران قليلة لا تزيد على خمس أو ست ساعات على الأكثر، مثل: مصر وتركيا، إلى جانب بعض دول أوروبا الشرقية وتايلاند وماليزيا وسيشل والمالديف وبعض الوجهات الأوروبية».

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