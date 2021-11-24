مطار دبي يعيد افتتاح «الكونكورس A».. ويقترب من تحقيق العودة للعمل بنسبة 100%

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعادت مؤسسة مطارات دبي ظهر اليوم، افتتاح «الكونكورس A» في موقع مبنى المسافرين (3)، ضمن مطار دبي الدولي، في خطوة مهمة نحو إعادة المطار الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم، إلى العمل بطاقته التشغيلية الكاملة بنسبة 100%.

وأشارت المؤسسة في بيان إلى أن الرحلة رقم (EK659) والقادمة من مالي، تعد رحلة «الكونكورس A» الأولى منذ إغلاقه نحو 20 شهراً، في 15مارس 2020، ضمن إجراءات اتخذتها دولة الإمارات بهدف الحد من انتشار جائحة "كوفيد-19".

واضافت أنه من المخطط أن يتم افتتاح «الكونكورس A»، ضمن مراحل تدريجية خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة من شأنها دعم جهود مطار دبي الدولي في المحافظة على معاييره الخدمية المعتادة، فيما يستقبل الازدحام الموسمي المتوقع في ديسمبر وما بعده.

ويأتي «الكونكورس A» بطاقة استيعابية تقدر بنحو 18 مليون مسافر سنوياً، ويحتوي على قطار متصل بالمبنى رقم (3) وعلى المرفق الأكبر من نوعه العالم من ناحية البناء من أجل تلبية غاية معينة وهي طائرة «إيرباص A380».



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