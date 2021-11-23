1.8 مليون مسافر عبر مطار دبي خلال 11 يوماً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أصدرت مؤسسة مطارات دبي بياناً إرشادياً لعناية المسافرين، بهدف تنبيههم إلى أن مطار دبي الدولي سيكون شديد الازدحام خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وأوضحت المؤسسة أنه، بحسب مصادر العمليات، سيتم عبور نحو 1.8 مليون مسافر عبر مطار دبي، خلال الفترة ما بين 25 نوفمبر الجاري والخامس من ديسمبر المقبل (11 يوماً)، بمعدل حركة مرورية يصل إلى نحو 164 ألف مسافر يومياً، متوقعة أن يصل الازدحام إلى ذروته في الرابع من ديسمبر، بمعدل حركة مرورية قد يتجاوز 190 ألف مسافر في اليوم.

وقال نائب الرئيس للعمليات في «مطارات دبي»، عيسى الشامسي، إن «(مطارات دبي) تعمل بشكل دائم مع أكثر من 80 خط طيران وهيئة تحكم، وكذلك مع جميع شركائها التجاريين، وشركائها في قطاع الخدمات، للتأكد من أن المسافرين يتمتعون بتجربة آمنة وسلسة في مطار دبي الدولي».

وأضاف: «نسعى لتكون رحلات المسافرين خلال الذروة المقبلة مريحة وسلسة أيضاً، بعد اتباعهم بضع نصائح بسيطة».

ونظراً لتغير متطلبات السفر عالمياً بعد جائحة «كوفيد-19»، دعت «مطارات دبي» الركاب والمسافرين إلى معرفة ضوابط السفر الأحدث الخاصة بوجهة سفرهم، والتواصل مع خطوط الطيران المتوافقة مع وجهتهم بهذا الخصوص.

وأشارت إلى أن الطرقات المؤدية إلى مطار دبي قد تكون مزدحمة في وقت الذروة، مشددة على أهمية الوجود في المطار قبل مدة لا تتجاوز الثلاث ساعات قبل الرحلة، إذا كان السفر عبر مبنى المسافرين رقم (1)، أما المسافرون عبر المبنى رقم (3) فباستطاعتهم أن يتجنبوا صفوف الانتظار، وذلك بتسجيل وصولهم قبل مدة تصل إلى 24 ساعة قبل مغادرتهم.

• «دبي الدولي» سيكون شديد الازدحام خلال الأيام المقبلة.

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