بيان إرشادي مهم للمسافرين عبر مطار دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدرت مؤسسة مطارات دبي اليوم، بياناً إرشادياً لعناية المسافرين بهدف تنبيههم إلى أن مطار دبي الدولي، سيكون شديد الازدحام خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وأوضحت المؤسسة، أنه بحسب مصادر العمليات، سيتم عبور نحو 1.8 مليون مسافر عبر مطار دبي، خلال الفترة ما بين 25 نوفمبر الجاري والخامس من ديسمبر المقبل (11 يوما)، بمعدل حركة مرورية تصل إلى نحو 164 ألف مسافر يوميا، ذلك متوقعة أن يصل الازدحام إلى ذروته في الرابع من ديسمبر بمعدل حركة مرورية قد تتجاوز 190 ألف مسافر في اليوم.

وقال نائب الرئيس للعمليات في «مطارات دبي»، عيسى الشامسي، إن «(مطارات دبي) تعمل بشكل دائم مع أكثر من 80 خط طيران وهيئة تحكم، كذلك مع جميع شركائها التجاريين وشركائها في قطاع الخدمات للتأكد من أن المسافرين يتمتعون بتجربة آمنة وسلسة في مطار دبي الدولي".

وأضاف: "نسعى لأن تكون رحلات المسافرين خلال الذروة المقبلة، مريحة وسلسة أيضاً بعد اتباعهم بضع نصائح بسيطة".

ونظراً لتغير متطلبات السفر عالمياً بعد جائحة "كوفيد 19"، توجه "مطارات دبي" عناية جميع الركاب والمسافرين عبر مطارات دبي إلى التالي:



- كن على دراية تامة بضوابط السفر الأحدث الخاصة بوجهة السفر الخاصة بك.

- نشجع المسافرين على أن يتواصلوا مع خطوط الطيران المتوافقة مع وجهتهم بهذا الخصوص، وذلك بهدف التأكد من إحضار جميع المستندات الضرورية بتاريخ الصلاحية المطلوب قبل وصولهم إلى المطار.

- ننوه على أن الطرقات المؤدية الى المطار قد تكون غاية في الازدحام في وقت الذروة، وننصح بأخذ الاحتياطات لذلك، بالتوجه باكراً.

- إذا كنت مسافراً عبر مبنى المسافرين (1)، يرجى الحضور قبل مدة لا تتجاوز الثلاث ساعات قبل رحلتك، أما مسافرينا عبر المبنى (3) فباستطاعتهم أن يتجنبوا صفوف الانتظار، وذلك بتسجيل وصولهم قبل مدة تصل إلى 24 ساعة قبل مغادرتهم.

- نحث المسافرين على استخدام الوسائل الإلكترونية والخدمة الذاتية ما أمكن وذلك لبداية سلسة وسهلة لرحلاتهم.

- خلال فترات الذروة المقبلة، سيتمكن المسافرون الحاملين بطاقة طيران وحدهم فقط من الدخول لبوابة المغادرة. نحن ننصح العائلة والأشخاص المودعين بالبقاء في منازلهم.

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