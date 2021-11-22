استثمارات البنوك ترتفع 26% إلى 554.8 مليار درهم في سبتمبر

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

كشف المصرف المركزي عن ارتفاع استثمارات البنوك في دولة الإمارات بنهاية سبتمبر 2021 إلى مستوى تاريخي غير مسبوق، إذ وصلت إلى 554.8 مليار درهم مقابل 440.8 مليار درهم في سبتمبر 2020، بارتفاع نسبته 25.9% على أساس سنوي، في دلالة على قوة وصلابة البنوك، وتمكّنها من الاستثمار بقوة مجدداً بعد جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

نمو الاستثمارات

وأوضح المصرف المركزي في بيانات جديدة أصدرها، أمس، أن استثمارات بنوك الإمارات نمت خلال تسعة أشهر بنسبة 21.7%، إذ ارتفعت من 455.8 ملياراً في نهاية ديسمبر 2020 إلى 554.8 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2021، فيما ارتفعت استثمارات البنوك، على أساس شهري، بنسبة 2.3%، إذ ارتفعت من 542.5 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي إلى 554.8 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2021.

سندات الدين والأسهم

ووفقاً للتقرير، فقد سجلت الاستثمارات في سندات الدين ارتفاعاً، لتصل إلى 315 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2021، مقابل 279 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2020، بنسبة ارتفاع بلغت 12.9%، على أساس سنوي، في حين ارتفعت الاستثمارات في الأسهم من 8.7 مليارات درهم في نهاية سبتمبر 2020 إلى 13.8 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2021، مسجلة نمواً بنسبة 58.6%، على أساس سنوي، وذلك نتيجة لوجود انتعاش في سوق الأسهم، ما دفع البنوك إلى زيادة استثماراتها فيها. كما ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بنسبة 73.3%، لترتفع من 103.7 مليارات درهم إلى 179.7 مليار درهم، في حين انخفضت الاستثمارات الأخرى بنسبة 6.5%، على أساس سنوي، إذ انخفضت من 49.4 مليار درهم إلى 46.2 مليار درهم.

إجمالي الاحتياطات

وفي الوقت نفسه، ارتفع إجمالي احتياطات البنوك لدى المصرف المركزي، على أساس سنوي، ليصل إلى 340 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2021، مقابل 305 مليارات درهم في نهاية سبتمبر 2020، بنسبة ارتفاع بلغت 11.5%، في حين ارتفع إجمالي الاحتياطات خلال تسعة أشهر بنسبة 7.5%، إذ ارتفعت من 316.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2020، إلى 340 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2021، في حين حققت نمواً بنسبة 0.8% على أساس شهري، إذ ارتفعت من 337.4 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي إلى 340 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2021.

• احتياطات البنوك لدى المصرف المركزي ارتفعت إلى 340 مليار درهم.

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