وكالات سفر: 40% ارتفاعاً في أسعار تذاكر الطيران

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

أكّدت وكالات سفر أن أسعار تذاكر الطيران بدأت بالارتفاع تدريجياً إلى الوجهات الأكثر طلباً، بدءاً من ديسمبر المقبل، بنسب راوحت بين 30 و40%، مقارنة بمستوياتها المعتادة خلال جائحة فيروس «كورونا»، متوقعين زيادات إضافية خلال الأيام المقبلة بالنسبة للرحلات التي تتزامن مع إجازة اليوم الوطني، وصولاً إلى عطلة الأعياد ورأس السنة الميلادية.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم»، أن حركة الحجوزات إلى دبي تسجل مستويات ممتازة وقوية، ومن المتوقع أن ترتفع تدريجياً لتصل إلى ذروتها في النصف الثاني من ديسمبر المقبل، ومن مختلف أرجاء العالم لقضاء موسم العطلات، والاستفادة من الخيارات الترفيهية التي توفرها لهم الإمارة، بما في ذلك زيارة معرض «إكسبو 2020 دبي»، لينعكس ذلك على نسب الإشغال الكبيرة التي تسجلها المنشآت السياحية العاملة في دبي.

حركة نشطة

وتفصيلاً، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة «الريس للسفريات»، محمد جاسم الريس، إن «السوق الإماراتية تشهد حركة سفر نشطة، خلال الفترة الحالية، ومن المتوقع أن ترتفع تدريجياً خلال الفترة القريبة المقبلة، بالتزامن مع موسم العطلات، خصوصاً عطلتي اليوم الوطني، ورأس السنة الميلادية».

وأضاف أن «حركة السفر في اتجاهين: الأول سكان الدولة الذي يودون زيارة بلدانهم، فضلاً عن الراغبين في قضاء عطلات سياحية في الخارج، إضافة إلى الحركة السياحية القادمة إلى الدولة خلال الفترة المقبلة بغرض قضاء الإجازات».

وأوضح الريس أن «حركة السفر تتمثل في الوجهات الأكثر طلباً بالنسبة للمقيمين في الدولة، بما في ذلك الوجهات العربية، مثل مصر والأردن، فضلاً عن الوجهات السياحية في شرق وغرب أوروبا، وبعض المحطات القريبة نسبياً»، مشيراً إلى أنه على الرغم من ظهور مخاوف وتقارير عن ارتفاع حالات «كوفيد-19» في بعض المحطات، فإن حركة الحجوزات لاتزال قائمة.

حجوزات دبي

وذكر الريس أن «حركة الحجوزات القادمة إلى دبي تسجل مستويات ممتازة وقوية، ومن المتوقع أن ترتفع تدريجياً لتصل إلى ذروتها في النصف الثاني من ديسمبر المقبل، ومن مختلف أرجاء العالم لقضاء موسم العطلات، والاستفادة من الخيارات الترفيهية التي توفرها لهم الإمارة، بما في ذلك زيارة معرض (إكسبو 2020 دبي)، والاستمتاع بالطقس خلال هذه الفترة من السنة»، لافتاً إلى أن نسبة كبيرة من المقيمين في الدولة ينظمون خلال هذه الفترة من السنة، رحلات لعائلاتهم لقضاء إجازات داخل الدولة.

وأشار الريس إلى أن الطلب المرتفع انعكس على أسعار تذاكر الطيران التي شهدت بدورها ارتفاعاً جاوز 25% في المتوسط، مقارنة بالأوقات العادية خلال الجائحة، بالنسبة للرحلات المتجهة إلى الخارج، لافتاً إلى أن الزيادات ترتفع وتنخفض بناءً على كل وجهة، والسعة المقعدية المتاحة فيها، وقال إن «بعض الوجهات شهدت معدلات ارتفاع أعلى، مقارنة بمحطات أخرى».

مستويات قوية

من جانبه، قال المدير العام لشركة «بالحصا للسياحة»، ناروز سركيس، إن «حركة السفر إلى دبي تسجل مستويات قوية خلال الفترة الحالية، ومن المتوقع أن ترتفع تدريجياً خلال الأيام المقبلة»، لافتاً إلى أن دبي وجهة سياحية عالمية تحتض حالياً «إكسبو 2020 دبي»، المعرض الذي يشكل نقطة جذب عالمية، إضافة إلى الموسم السياحي الذي تشهده الإمارة خلال هذه الفترة من السنة.

وأضاف أن «الحجوزات تشمل مختلف الأسواق، بما في ذلك الإقليمية والأوروبية»، مشيراً إلى أن ارتفاع معدل الحجوزات السياحية إلى دبي انعكس على نسب الإشغال الكبيرة التي تسجلها المنشآت السياحية العاملة في دبي.

وأكد سركيس أن دبي تأتي في صدارة الوجهات العالمية خلال فترة الأعياد كل عام، مبيناً أن ارتفاع الطلب انعكس على زيادة في أسعار تذاكر الطيران بنسب متفاوتة حسب كل وجهة، وحجم الطلب فيها، فضلاً عن عدد المقاعد الأسبوعية التي تشغلها شركات الطيران.

وأوضح أن «الزيادات راوحت بين 30 و40% في المتوسط، ومن المتوقع أن تصل إلى 50% خلال الفترة المقبلة بالنسبة للحجوزات الأخيرة التي تتم قبل موعد السفر بأيام بالنسبة للرحلات المتجهة إلى الخارج».

ولفت سركيس إلى أن الزيادات في الأسعار طالت أيضاً الوجهات العربية الأكثر طلباً بالنسبة للمقيمين في الدولة، الذين يسعون إلى استغلال موسم العطلات لزيارة عائلاتهم.

وجهة عالمية

في سياق متصل، قال المدير العام لشركة «العوضي للسفريات»، أمين العوضي، إن «وتيرة حجوزات الطيران تشهد ارتفاعاً محلوظاً خلال الفترة الحالية، خصوصاً بالنسبة للرحلات التي تتزامن مع عطلتي اليوم الوطني، ورأس السنة الميلادية».

وأشار العوضي إلى أن حركة سفر نشطة من دبي إلى الخارج وبالعكس، متوقعاً أن تكون دبي في صدارة الوجهات العالمية للسياحة الدولية خلال ديسمبر المقبل، بالتزامن مع موسم الأعياد، في ظل الحجوزات المؤكدة، ومعدلات الإشغال على الرحلات الجوية.

واكد أن معرض «إكسبو 2020 دبي»، والموسم السياحي في هذا الوقت من السنة، سيزيدان من جاذبية دبي، وجهة عالمية للسياحة خلال ديسمبر، لافتاً إلى أن المنشآت الفندقية في دبي تسجل معدلات إشغال عالية حالياً، ومن المتوقع أن تصل إلى ذروتها في ديسمبر المقبل.

وتابع: «نتوقع في المقابل حركة سفر إلى الوجهات الأكثر طلباً بالنسبة لسكان الدولة، فضلاً عن المحطات السياحية بالنسبة للراغبين في قضاء إجازات بالخارج»، لافتاً إلى أن الطلب الكبير أسهم في ارتفاع متوسط أسعار تذاكر الطيران.

وذكر العوضي أن «شركات الطيران ترفع من السعة المقعدية وعدد الرحلات تدريجياً، لمواكبة الطلب الذي قد يفوق المعروض المتاح من المقاعد بالنسبة لبعض الوجهات، الأمر الذي أسهم في زيادة الأسعار».

وكشف أن «أسعار تذاكر الطيران أعلى من مستوياتها بنسبة تراوح بين 30 و40%، خلال الفترة الحالية بالنسبة للرحلات التي تتزامن مع العطلات، في وقت تشير فيه التوقعات إلى مزيد من الارتفاع كلما ارتفع معدل الإشغال على الرحلات الجوية».

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