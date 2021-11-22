إدراج «الياه سات» في «فوتسي» الإمارات لشركات رأس المال الصغير

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «الياه للاتصالات الفضائية» (الياه سات)، أمس، أنه سيتم إدراجها في مؤشر «فوتسي» الإمارات للشركات ذات رأس المال الصغير، وعليه، سيتم إدراج «الياه سات» أيضاً ضمن مؤشر «فوتسي» العالمي للشركات ذات رأس المال الصغير، ومؤشر «فوتسي» العالمي الشامل، ومؤشر «فوتسي» الشرق الأوسط وإفريقيا للشركات ذات رأس المال الصغير، ومؤشر «فوتسي» الشرق الأوسط وإفريقيا الشامل.

وأوضحت الشركة أنه سيتم إدراجها في مؤشر «فوتسي» الإمارات للشركات ذات رأس المال الصغير، اعتباراً من 20 ديسمبر 2021، حيث يأتي ذلك عقب إدراجها أخيراً في ثلاثة من مؤشرات «إم إس سي آي»، مشرة إلى أن الإدراج الجديد يؤكد النمو المطرد الذي تتمتع به «الياه سات»، وأداءها المالي والتشغيلي القوي.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «الياه سات»، علي الهاشمي: «يسعدنا أنه سيتم إدراج (الياه سات) في مؤشر (فوتسي) الإمارات للشركات ذات رأس المال الصغير، وتأتي هذه الخطوة بعد أول مراجعة نصف سنوية تجريها مؤسسة (فوتسي) لمؤشراتها عقب طرحنا العام الأولي».

وأضاف: «يمثل هذا الإدراج محطة مهمة في مسيرتنا الهادفة إلى تحقيق أكبر قيمة مضافة طويلة الأجل لمساهمينا، إضافة إلى دوره في تعزيز مكانة أبوظبي وجهة استثمارية جذابة».

وكانت «إم إس سي آي»، أعلنت أخيراً عن إدراجها لـ«الياه سات»، ضمن قائمة الشركات المدرجة في مؤشراتها للشركات ذات رأس المال الصغير، بما في ذلك مؤشر «إم إس سي آي» العالمي، و«إم إس سي آي» للأسواق الناشئة، و«إم إس سي آي» الإمارات.

يشار إلى أنه قد تخضع تغييرات مراجعة مؤشر «فوتسي» للتنقيح حتى نهاية يوم العمل في الثالث من ديسمبر المقبل. ومع ذلك، فإن أي تغييرات في المراجعة التي تم الإعلان عنها في 19 نوفمبر 2021 لن يتم النظر فيها إلا عند حدوث ظروف استثنائية.

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