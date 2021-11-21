"دبي المالي": الأرباح المجمعة للشركات المساهمة ترتفع إلى 8.73 مليار درهم بنهاية الربع الثالث

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أظهرت الحصيلة الإجمالية لنتائج الشركات المدرجة بسوق دبي المالي بنهاية الربع الثالث 2021، ارتفاع الأرباح المجمعة لتلك الشركات إلى 8.73 مليار درهم مقارنة بـ 4.13 مليار درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2020، وذلك بارتفاع قدره 4.60 مليار درهم، وبنسبة بلغت 111% عن الفترة المماثلة من العام السابق.

وحققت 38 شركة أرباحا خلال الربع الحالي منها 9 شركات تحولت للربحية، مقارنة بتسجيل خسائر خلال الربع المماثل، و14 شركة ارتفعت أرباحها مقارنة بالربع الثالث 2020، بينما انخفضت أرباح 15 شركة، في حين سجلت 7 شركات خسائر خلال الربع الحالي، منها شركتان تحولت للخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بتحقيق أرباح خلال الربع المماثل عام 2020.

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