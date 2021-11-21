حمدان بن محمد: تمديد إعفاء رواد الأعمال المواطنين من رسوم التراخيص إلى 7 سنوات

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تنفيذا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، اليوم، بتمديد إعفاء رواد الأعمال المواطنين أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من رسوم التراخيص المنصوص عليها في القانون 23 لسنة 2009 إلى 7 سنوات بدلا من 5 سنوات.

وقال سموه بتغريدة في حسابه على "تويتر": "تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لجعل دبي مركزاً عالمياً للابتكار وريادة الأعمال، وجهنا بتمديد إعفاء رواد الأعمال المواطنين أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من رسوم التراخيص المنصوص عليها في القانون 23 لسنة 2009 إلى 7 سنوات بدلا من 5 سنوات".

وأضاف سموه: "التمديد هدفه تمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من مواصلة النمو.. استكمالاً لجهود الإمارة في دعم قطاع الأعمال عموماً على تنوع حجم أنشطته ومشاريعه.. وانطلاقاً من المسؤولية تجاه قطاع حيوي يشكل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني وإتاحة الفرصة لشركاته لمزيد من التطور والازدهار".

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