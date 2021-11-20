التضخم السنوي يسجل ثاني ارتفاع له بعد 31 شهراً من التراجع

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن ارتفاع معدلات التضخم في أسعار المستهلكين، على أساس سنوي، خلال سبتمبر الماضي، بنسبة 1.2%، في ثاني ارتفاع للتضخم، للشهر الثاني على التوالي، بعد تراجع استمر 31 شهراً.

وأوضح المركز في تقرير «التضخم سبتمبر 2021»، الذي أصدره أمس، أن ارتفاع التضخم السنوي جاء نتيجة لارتفاع أسعار ثماني مجموعات سلعية وخدمية رئيسة، تشكل 63.3% من إجمالي إنفاق المستهلكين، وهي مجموعات: «النقل»، «التعليم»، «الترويح والثقافة»، «المعدات المنزلية»، «المواد الغذائية»، «الرعاية الصحية»، «الفنادق والمطاعم»، و«التبغ».

وكان معدل التضخم حقق أول ارتفاع له على أساس سنوي خلال أغسطس 2021، مسجلاً ارتفاعاً بلغ 0.5%.

وذكر المركز في التقرير أن الرقم القياسي العام ارتفع إلى 107.2 نقاط في سبتمبر 2021، مقابل 105.9 نقاط في سبتمبر 2020.

ارتفاع الأسعار

وأشار تقرير المركز إلى ارتفاع أسعار «مجموعة النقل» التي تشكل 14.6% من إنفاق المستهلكين بنسبة 12.7%، وارتفاع أسعار «مجموعة الترويح والثقافة» التي تشكل 3.2% من إنفاق المستهلكين بنسبة 15.4%، وارتفاع أسعار «مجموعة التعليم» التي تشكل 7.7% من إنفاق المستهلكين بنسبة 1.1%.

بدورها، ارتفعت أسعار «مجموعة المعدات المنزلية» التي تشكل 5.6% من الإنفاق بنسبة 2.2%، وأسعار «مجموعة التبغ» التي تشكل 0.3% من الإنفاق بنسبة 0.3%، وأسعار «مجموعة المواد الغذائية» التي تشكل 14.3% من الإنفاق بنسبة 0.3%، فضلاً عن ارتفاع أسعار «مجموعة الرعاية الصحية» التي تشكل 1.4% من الإنفاق بنسبة 0.3%، و«مجموعة الفنادق والمطاعم» التي تشكل نسبة 4% من الإنفاق بنسبة 1%.

انخفاض 4 مجموعات

في الوقت نفسه، انخفضت أسعار أربع مجموعات سلعية وخدمية على أساس سنوي بنسب متفاوتة، هي «مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز» التي انخفضت بنسبة 3.7%، و«مجموعة الملابس والمنسوجات والأحذية» بنسبة 1.7%، و«مجموعة الاتصالات» بنسبة 0.1%، و«مجموعة سلع متنوعة» بنسبة 0.7%.

التضخم شهرياً

إلى ذلك، سجل معدل التضخم على أساس شهري ارتفاعاً بنسبة 0.1% خلال سبتمبر الماضي، مقارنة بأغسطس الذي سبقه.

وأوضح التقرير أن جميع إمارات الدولة سجلت ارتفاعات طفيفة في معدل التضخم، راوحت بين 0.1 و0.2%، ما عدا إمارة دبي التي سجلت انخفاضاً في التضخم الشهري بنسبة 0.04%.

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