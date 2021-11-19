«بوينغ»: الإمارات منحت صناعة الطيران ثقة بعودة السفر الجوي مجدداً

المصدر: دبي ■ وام

أكد رئيس شركة «بوينغ» في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، كولجيت غاتا-أورا، أهمية «معرض دبي للطيران 2021»، واصفاً مستقبل الطيران في دولة الإمارات بأنه مشرق للغاية. وأشاد غاتا-أورا بجهود دولة الإمارات وإمارة دبي في التعامل مع جائحة فيروس كورونا، التي كان لها دورها الكبير في تنظيم معرض بهذا النجاح، يشعر فيه جميع المشاركين بالأمان، ويمنح العاملين في مجال صناعة الطيران الثقة بعودة حركة السفر الجوي مجدداً.

وقال إن أحد أهم المحاور التي يغطيها المعرض يتمثل في عرض تكنولوجيا جديدة، واطلاع المشاركين عليها. وأضاف: «كان الجميع سعداء برؤية (بوينغ 777 إكس)، التي تعد قفزة نوعية في مجال الابتكار».

وتابع: «حوّلنا طائراتنا من طراز (777) إلى طائرات أكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية، وأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، فضلاً عن قدرتها على الطيران مسافات طويلة مع حرق وقود أقل»، معتبراً تسيير أول رحلة دولية لطائرة «بوينغ 777 إكس» من منشأة «بوينغ» في سياتل إلى دبي، طريقة لتقديم الطائرة للعالم. وأكد غاتا-أورا أن نظرة السوق للمنطقة بأكملها إيجابية للغاية في الواقع، إذ يوجد في الإمارات العديد من كبريات شركات الطيران، منها «طيران الإمارات»، و«الاتحاد للطيران»، و«فلاي دبي».

وقال إن توقعات السوق التجارية التي تم نشرها أخيراً أظهرت أن أسطول الطائرات في هذه المنطقة سينمو خلال الـ20 عاماً المقبلة بمقدار 3500 طائرة.

وأضاف: «الرقم الآخر المهم حقاً أننا نرى توفير 230 ألف وظيفة في جميع أنحاء المنطقة، من فنيين وطيارين وأطقم طائرات، ليتضح مدى تأثير هذه الصناعة المهمة على المنطقة كلها».

وتابع: «لطالما كانت لدينا علاقة قوية مع الإمارات.. لقد عملنا بجد لمساعدة الدولة على تحقيق رؤيتها في أن تصبح لاعباً أساسياً في مجال الطيران، لذا فإن أحد العناصر التي كنت سعيداً حقاً برؤيته هنا، هو المثبت العمودي لطائرة (بوينغ 787)، الذي تم تصنيعه من قبل (شركة ستراتا للتصنيع)، وكان هذا مشروعاً مدته 10 سنوات، عملنا عليه مع (ستراتا) التي زرت مصنعها أخيراً، وهي منشأة رائعة على أحدث طراز».

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