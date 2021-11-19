«طيران الإمارات»: «العملاقة» اجتذبت 17 ألف شخص في «دبي للطيران»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أفادت شركة طيران الإمارات، بأن أحدث طائراتها من طراز «A380» بتقسيم الدرجات الأربع، حظي بإقبال كبير من زوار معرض «دبي للطيران 2021»، الذي اختتم فعالياته أمس، مشيرة إلى الطائرة العملاقة اجتذبت أكثر من 17 ألف زائر.

وأوضحت الناقلة في بيان أن الطائرة، تضمنت مقصورة الدرجة السياحية الممتازة، فيما برز على هيكلها بأحرف ذهبية عملاقة «الإمارات العربية المتحدة 50»، احتفالاً باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، كما تم عرض طائرتي «Cirrus SR 22» و«Embraer Phenom100»، اللتين تستخدمهما أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين.

وأضافت «طيران الإمارات» أن جناحها في المعرض، استقبل أكثر من 4000 زائر، تمكنوا من تجربة طائرة جناح الدرجة الأولى الخاص المغلق بالكامل ودرجة الأعمال على طائرة «بوينغ 777-300ER»، ومقعد الدرجة السياحية الممتازة.

وأشارت الناقلة إلى أنها اختتمت مشاركتها في المعرض بنجاح، حيث أعلنت عن استثمارات وإقامة شراكات جديدة، فضلاً عن تعزيز العلاقات القائمة، خلال أسبوع الحدث الذي جمع اللاعبين الرئيسين في قطاع الطيران من جميع أنحاء العالم في دبي، في مؤشر قوي على انتعاش الصناعة.

وشمل وجود «طيران الإمارات» في المعرض، المشاركة في انطلاق العروض الجوية، وعرض الطائرات على الأرض، إضافة إلى جناح في الصالة لعرض أحدث منتجات المقصورات، بجانب ركن لكل من أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين، وجامعة الإمارات للطيران.

وكانت «طيران الإمارات»، أعلنت استثماراً لتعديل 105 من طائراتها الـ«بوينغ 777» والـ«إيرباص A380» بمنتج الدرجة السياحية الممتازة، إضافة إلى تحسينات على المقصورات الأخرى. وبينت أن برنامج التعديل، الذي يستغرق 18 شهراً، ويبدأ عام 2022، سينفذ في دبي، ما يعزز مكانة الإمارات، مركزاً للتميز في مجال الطيران.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news