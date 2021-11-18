"فلاي دبي" تشارك في عرض جوي خاص بـ"دبي للطيران"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شاركت شركة "فلاي دبي" في عرض جوي خاص اليوم، مع ختام فاعليات معرض دبي للطيران والذي يتزامن هذا العام مع الذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات.



ونفذت طائرة "فلاي دبي" تحليقا استعراضيا بمشاركة فرقة الفرسان الاماراتية للاستعراضات الجوية التابعة لسلاح الجو الإماراتي ضمن عروض اليوم الختامي للحدث العالمي.

وانضمت طائرة "فلاي دبي" من طراز "بوينغ 737 ماكس 8"، إلى تشكيل العرض الجوي بقيادة الكابتن رودريجو باراداس من البرازيل والكابتن أليسيو ديسيديري من إيطاليا ومساعد الطيار سلطان الشريف من دولة الإمارات.

وتتمتع طائرة "ماكس 8"، بتصميم يوفر مرونة وموثوقية وكفاءة عالية ضمن الطائرات ذات الممر الواحد، حيث توفر 10 مقاعد مسطحة على درجة الأعمال و 156 مقعدًا في الدرجة السياحية.



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