«دو» تكشف عن «روبوت» يعتمد على «الجيل الخامس»

المصدر: دبي - الإمارات االيوم

استعرضت «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، خلال فعاليات مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، حالة استخدام جديدة لـ«روبوت» يتم التحكم به عبر تقنية الجيل الخامس، والذي يستند إلى شبكة «دو» الخاصة المستقلة من الجيل الخامس وشبكة «آثونيت» الأساسية السحابية المستقلة من الجيل الخامس، ويتم تشغيله عبر «Snowball Edge» الخاصة بشركة «أمازون ويب سيرفيسز».

وأوضحت «دو» في بيان، أن «الروبوت» الجديد يتمد على تقنيات متقدمة طورتها شركة «إينيرجي روبوتيك»، ويمكن تكييفه بما يتناسب مع مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام، بما في ذلك توفير اتصال فائق الموثوقية بشبكة الجيل الخامس بزمن وصول منخفض لـ«الروبوتات» التي يتم التحكم فيها عن بُعد، لاسيما «الروبوتات» المستخدمة لإجراء عمليات التفتيش في البيئات الخطرة، مثل بيئات الطاقة والمصانع والمراقبة الأمنية وغيرها.

وأضافت أن هذه «الروبوتات» تتمتع بتقنيات تتيح لها الرؤية والاستماع مع القدرة على إجراء عمليات القياس والتحرك والتصرف بشكل مستقل، وبالتالي المساهمة في تعزيز مستويات سلامة للمرافق، عبر إجراء عمليات تفتيش دقيقة وموثوقة، وتسجيل البيانات الهامة بجودة عالية ومعالجتها في الوقت الأمثل عبر حوسبة الحافة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة في أسرع وقت ممكن.

وقال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «دو»، سليم البلوشي، إن «شبكة الجيل الخامس المستقلة، تعد عامل تمكين مهم لحالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات والشركات عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع النفط والغاز والمرافق والتصنيع والزراعة، والتي تساعدها على تطوير عملياتها التشغيلية على نحو متكامل».

وأضاف: «نعمل مع (أمازون ويب سيرفيسز) لتوفير حالات استخدام جديدة للتقنيات الناشئة في مجال الحوسبة السحابية لعملائنا من المؤسسات في المواقع التشغيلية الخاصة بهم عبر شبكتنا المتطورة من الجيل الخامس، والتي تعد الأسرع والأفضل أداء على مستوى دولة الإمارات».

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