«المالية»: 11.8 ألف مستثمر عُماني في الشركات المساهمة العامة بالدولة

المصدر: أبوظبي ■ وام

أكدت وزارة المالية قوة الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان في مختلف المجالات، لاسيما المالية والاقتصادية والاستثمارية، ما يظهر من خلال الأرقام والبيانات الاحصائية لعام 2020، موضحة أن عدد المستثمرين العُمانيين في الشركات المساهمة العامة، المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة، بلغ 11 ألفاً و812 مستثمراً عُمانياً، في حين بلغ عدد الرخص للأنشطة الاقتصادية الممنوحة للمواطنين العُمانيين في الإمارات 449 رخصة خلال العام الماضي.

وأضافت الوزارة، في تقرير بمناسبة اليوم الوطني العُماني الـ51، أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات والسلطنة بلغ 42.3 مليار درهم في عام 2020، ما يجسد قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وبيّنت أن صفقات العقارات في الدولة واصلت تسجيل معدلات أداء جيدة، مستقطبة المزيد من المستثمرين العُمانيين الراغبين في دخول السوق العقارية الإماراتية، حيث بلغت قيمة الصفقات العقارية السنوية للعُمانيين في الإمارات، باستثناء دبي، خلال العام الماضي، 160.6 مليون درهم، في حين بلغ العدد التراكمي لمالكي العقارات من العُمانيين في الإمارات 2374 مواطناً عمانياً.

وأوضحت الوزارة أن عدد العُمانيين، العاملين في القطاع الخاص بالدولة بلغ 3375 عمانياً في عام 2020، أما عددهم في القطاع الحكومي فبلغ 1163 مواطناً عُمانياً.

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