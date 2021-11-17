"سياحة ابوظبي" تمدد اعفاء المنشات الفندقية ومنظمي الفعاليات من الرسوم

المصدر: عبير عبد الحليم ــ ابوظبي

قررت دائرة الثقافة والسياحة في ابوظبي تمديد اعفاء المنشات الفندقية في الامارة من الرسم السياحي ورسم البلدية ورسم البلدية للغرف اعتبارا من الاول من يوليو 2121 وحتي نهاية ديسمبر 2021

وقالت الدائرة في تعميم اصدرته اليوم أن التمديد يأتي بناء على توجيهات من المكتب التنفيذي لإمارة أبوظبي لدعم القطاع السياحي في التعافي من الاثار الاقتصادية لجائحة كورونا ، وللمزيد من التحفيز لبيئة الاستثمار في الامارة.



كما قررت الدائرة في تعميم اخر تمديد اعفاء منظمي الفعاليات من الرسم السياحي الذي يبلغ 10% على التذاكر المباعة حتى نهاية العام الجاري.



وأوضحت أنه في حال سداد منظمي الفعاليات لهذه الرسوم للدائرة ستقوم الدائرة بارجاعها لهم بشرط عدم وجود مستحقات متاخرة عليهم قبل الاول من يوليو 2021.

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