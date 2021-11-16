طيران الإمارات تعلن عن برنامج لتزويد 105 طائرات بـ"السياحية الممتازة"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت طيران الإمارات، اليوم، في معرض دبي للطيران 2021 أنها ستعدل 105 من طائراتها الحديثة ذات الجسم العريض بمنتج "الدرجة السياحية الممتازة"، بالإضافة إلى إدخال تحسينات على المقصورات الأخرى.

ومن المقرر أن يبدأ برنامج التعديل، الذي سيستغرق 18 شهراً ويُنفّذ في مركز الإمارات الهندسي الحديث بدبي، أواخر عام 2022. ويتضمن البرنامج تجهيز 52 طائرة A380 و53 طائرة بوينج 777 بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة. كما تدرس الناقلة أيضاَ تركيب منتج جديد لدرجة الأعمال على طائراتها البوينج 777، مع مقاعد بتوزيع 1-2-1.

وقال رئيس طيران الإمارات السير تيم كلارك: "يضمن استثمارنا في برنامج التعديل التحديثي استمرارنا في تلبية متطلبات عملائنا، وتقديم أفضل تجارب في الأجواء. لقد كانت استجابة عملائنا للدرجة السياحية الممتازة، التي بدأنا توفيرها منذ نحو عام، مذهلة للغاية بفضل ما توفره من الفخامة والراحة. ومثلما فعلنا من خلال تجاربنا المميزة في الدرجات الأولى والأعمال والسياحية الممتازة، فإننا نعتزم تطوير الأخيرة إلى تجربة طيران مميزة لا مثيل لها في الصناعة. كما أننا الآن بصدد دراسة منتج جديد لدرجة الأعمال، وسوف نعلن عنه لاحقاً".

وسوف يضم أسطول طيران الإمارات لدى اكتمال برنامج التعديل التحديثي ما مجموعه 111 طائرة بوينج 777 وإيرباص A380 مزودة بمقاعد الدرجة السياحية الممتازة، بما في ذلك 6 طائرات A380 مجهزة أصلاً بأربع درجات سيكتمل استلامها في ديسمبر (كانون الأول) 2021.

وسوف تتم إزالة 5 صفوف من مقاعد الدرجة السياحية خلف درجة الأعمال مباشرة على طائرات الإمارات البوينج 777، لتركيب 24 مقعداً في مقصورة الدرجة السياحية الممتازة بتقسيم 2-4-2. أما على طائرات الإمارات A380، فسوف يتم تركيب 56 مقعداً في مقصورة الدرجة السياحية الممتازة بمقدمة الطابق السفلي، وبتقسيم 2-4-2 أيضاً.

درجة طيران الإمارات السياحية الممتازة

درجة طيران الإمارات السياحية الممتازة فئة خاصة بذاتها. ويتميز كل مقعد بمساحة رحبة على امتداد 40 بوصة وبعرض 19.5 بوصة، وينحني بمقدار 8 بوصات في وضع مهد مريح مع حيز واسع لمدّ الساقين. كما أن كل مقعد مغطى بجلد كريمي اللون مضاد للبقع مع تفاصيل مزخرفة وإفريز خشبي مماثل لدرجة الأعمال. وقد صُمّم كل مقعد لتوفير الراحة والدعم الأمثل مع مسند رأس قابل للتعديل في 6 أوضاع ومسند للساقين وأخر للقدمين.

وأمام كل مقعد شاشة فيديو قياس 13.3 بوصة تعدّ واحدة من الأكبر في فئتها، للاستمتاع بتشكيلة لا تضاهى من الموسيقى والأفلام والبث التلفزيوني الحي والأخبار والمحتويات الأخرى عبر نظام طيران الإمارات الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية. كما سيجد العملاء لمسات مدروسة جيداً، بما في ذلك نقاط شحن يمكن الوصول إليها بسهولة في المقعد وطاولة طعام واسعة وطاولة جانبية للمشروبات.

وبحلول نهاية ديسمبر 2021، ستعمل طائرات الإمارات A380، المجهزة حالياً بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة على رحلات الناقلة إلى فرانكفورت ولندن هيثرو ونيويورك جيه اف كيه وباريس شارل ديغول.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news