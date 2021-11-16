مليار درهم قيمة صفقات «دبي للطيران» في اليوم الثاني 63.5

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بلغ إجمالي قيمة الصفقات والعقود المعلنة خلال اليوم الثاني من فعاليات «معرض دبي للطيران 2021»، نحو 63.5 مليار درهم، ليرتفع إجمالي عدد الصفقات خلال أول يومين إلى نحو 201 مليار درهم.

ووصل عدد الطائرات ضمن الصفقات وخطاب النوايا المعلنة إلى 375 طائرة تجارية لنقل الركاب، فضلاً عن 100 طائرة عمودية، إلى جانب طائرات خاصة متوسطة الحجم.

وشملت أبرز صفقات اليومين الأول والثاني 255 طائرة من طراز «إيرباص A321neo»، لأربع شركات طيران تابعة لـ«إنديغو بارتنرز»، إضافة إلى 100 طائرة عمودية من شركة «إيروتير» لمجلس التوازن الاقتصادي «توازن»، إلى جانب خطاب نوايا شمل 111 طائرة متنوعة من «إيرباص»، لشركة التمويل العالمية.

وخلال اليوم الثاني، أعلنت شركة «إيرباص» عن توقيع خطاب نوايا مع شركة التمويل العالمية «آيرليس كوربوريشن» تشمل 111 طائرة متنوعة عائلة طائرات إيرباص بقيمة دفترية تقدر بنحو 58.7 مليار درهم، وفقاً لقائمة آخر أسعار معلنة من قبل الشركة الأوروبية تعود لعام 2018.

وشملت اتفاقية خطاب النوايا 25 طائرة من طراز «A220-300»، و55 طائرة من طراز «A321neo»، و20 طائرة من طراز «A321XLR»، وأربع طائرات «A330neo»، فضلاً عن سبع طائرات من طراز «A350» المخصصة للشحن.

وأعلنت شركة «طيران الإمارات» عن توسع سعة الشحن باستثمار 3.67 مليارات درهم، من خلال تحويل أربع طائرات ركاب «بوينع 777-300ER» إلى طائرات شحن خلال عامي 2023 و2024، وطلب شراء طائرتين «777» للشحن.

وأعلنت شركة «إمبارير» عن طلب مؤكد لشراء ثلاث طائرات «E175» جديدة، إضافة إلى ثلاثة حقوق شراء لطراز الطائرات نفسه، مع شركة «Overland Airways»، من نيجيريا.

وتبلغ قيمة الصفقة 299.4 مليون دولار (1.1 مليار درهم)، حسب الأسعار الدفترية.

وكان إجمالي قيمة الصفقات المبرمة في اليوم الأول من المعرض وصل إلى نحو 138 مليار درهم.

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