للمرة الأولى عالميا.. روسيا تكشف عن طائرتها الحربية "كش ملك" في معرض دبي للطيران

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

عرضت شركة "روستك"، نموذجاً أولياً لطائرتها الحربية الجديدة من الجيل الخامس ذات المحرك الواحد "تشيك ميت" خارج روسيا وذلك للمرة الأولى في معرض دبي للطيران.

وتم عرض النموذج الأولي في المعرض الجوي في الجناح المغلق لـشركة "روستك"، خارج روسيا لأول مرة. وهذه هي المرة الأولى التي تُعرض فيها الطائرة خارج روسيا وهي من طراز سوخوي سو-75 تشيك ميت (كش ملك) والتي كُشف عنها النقاب في يوليو تموز.

تم تصميم طائرة "تشيك ميت" (Checkmate) في مكتب سوخوي للتصميم التابع لشركة بناء الطائرات جزء من "روستك".

وتصف شركة "روستك" الطائرة بأنها مقاتلة خفيفة ذات محرك واحد من الجيل الخامس، تتضمن "حلولا مبتكرة" من بينها الذكاء الاصطناعي.

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