بيع "بنتهاوس" فاخر في دبي بـ 50 مليون درهم (صور)

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة "سيجنتشر للتطوير"، المطورة لبرج «118 داون تاون»، عن بيع واحد من ثلاثة شقق "بنتهاونس" في البرج الفاخر مقابل 50 مليون درهم.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم، أن البرج الجديد يقع وسط مدينة دبي، ويتكون من 44 طابق ويضم 28 وحدة سكنية بما فيها شقق من أربع إلى ست غرف نوم، تمتد على مساحة طابق كامل، إضافة إلى ثلاثة شقق "بنتهاوس فاخرة".

كما يضم البرج حديقة فاخرة بجانب المسبح تبلغ مساحتها 30 ألف قدم مربعة ومنصة، ومركز لياقة بدنية.

ويوفر البرج خدمات الصيانة و"الكونسيرج" على مدار 24 ساعة، فضلا عن خدمة صف السيارات.

وقال ممثل "سيجنيتشر للتطوير"، سونيل نيهالان: نسعى جاهدين في الشركة لبناء مجتمع يقدم أسلوب معيشة عصري للأشخاص الذين يقدرون الرفاهية وراحة البال، لذا يعيد (برج 118 داون تاون) تعريف الفخامة ويشكل ملاذا آمنا للمستثمرين والباحثين عن التفرد".

وأضاف أن "الفخامة ليست العامل الوحيد الجاذب للمستثمرين العقاريين من الدولة أو الخارج، لكن تطبيق أعلى معايير الأمان والخصوصية لها دول كبير عند اتخاذ القرارات الشرائية، وهو الأمر الذي نعمل على توفيره على مدار الساعة".



يشار إلى أن القطاع العقاري في دولة الإمارات، يوفر فرصاً استثمارية كبيرة للمشترين، تضاهي فرص الاستثمار العقاري حول العالم.

وتشكل الصفقة الجديدة دليلاً على ثقة المستثمرين الكبيرة بالقطاع العقاري في الدولة، لتضم دبي نفسها مرة أخرى وجهة مرغوبة من قبل رواد الأعمال والمستثمرين الدوليين والمشاهير على حد سواء.

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