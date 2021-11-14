إدراج «الياه سات» في مؤشرات «إم إس سي آي» العالمية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات» أمس، عن إدراجها ضمن قائمة الشركات في مؤشرات «إم إس سي آي» لرأس المال الصغير، بما في ذلك مؤشر «إم إس سي آي» العالمي لجميع الدول ضمن فئة رأس المال الصغير، ومؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة لرأس المال الصغير، ومؤشر «إم إس سي آي» الإمارات لرأس المال الصغير، وذلك بعد استيفاء متطلبات الإدراج اللازمة.

وأفادت الشركة في بيان بأنه سيتم إدراجها في تلك المؤشرات اعتباراً من الأول من ديسمبر 2021، مشيرة إلى أن هذا الإدراج يعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية بالشركة، وقوة أدائها المالي وما توفره لمساهميها من أرباح تعد من أعلى نسب الأرباح الموزعة في سوق أبوظبي المالي. وأضافت أن الإدراج الجديد، بسهم في تكريس ثقة المستثمرين المتزايدة في «الياه سات»، كما يشجع المزيد من المستثمرين الأفراد والمؤسسات الاستثمارية من داخل الإمارات وخارجها على الاستثمار طويل الأمد في الشركة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «الياه سات»، علي الهاشمي، إن «إدراج (الياه سات) في ثلاثة مؤشرات من (إم إس سي آي)، يعد بمثابة شهادة على مكانة المجموعة الرائدة محلياً و دولياً ودورها كمساهم رئيس في تنمية وتنويع الاقتصاد الإماراتي»، متوقعا أن تسهم هذه الخطوة في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة استثمارية جذابة.

وكانت «الياه سات»، كشفت أخيرا عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام 2021؛ حيث وصلت إيرادات الشركة للأشهر التسعة الأولى من العام إلى مليار درهم، مما يدل على تحقيق أداء قوي ومستدام منذ الربع الأول من العام 2021، فيما بلغ صافي الدخل المطبع200 مليون درهم متجاوزاً العام السابق بمقدار 61.4 مليون درهم، بزيادة نسبتها بنسبة 44.3%.

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