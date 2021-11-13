«دبي للطيران» ينطلق اليوم بمشاركة 1200 جهة من 148 دولة

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

تنطلق اليوم، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فعاليات الدورة 17 من «معرض دبي للطيران 2021»، أكبر وأول معرض جوي في العالم منذ ظهور جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19».

منصة متكاملة

وتُعد الدورة الحالية منصة متكاملة لاستعراض أحدث التقنيات المستخدمة في القطاع، وتنظيم مجموعة جلسات نقاشية لمناقشة موضوعات متعلقة بتقنيات الجيل الخامس، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وتقنية «بلوك تشين»، إذ تشير نتائج دراسة صادرة عن شركة «بي دبليو سي» إلى مساهمة تقنيات «بلوك تشين» في زيادة إيرادات القطاع بنحو 40 مليار دولار.

1200 جهة

ووفقاً لـ«شركة تارسوس الشرق الأوسط»، الجهة المنظمة للمعرض، فإن التوقعات تشير إلى مشاركة أكثر من 1200 جهة عارضة من 148 دولة، في ما تمثل الوفود الرسمية المدنية والعسكرية 140 دولة، فضلاً عن مشاركة 160 طائرة في منطقة العرض الثابت، في وقت يتوقع فيه نحو 80 ألف زائر لفعاليات المعرض.

وقد أعلن «دبي للطيران 2021» عن استعداداته لاستضافة أكثر من 370 شركة عارضة جديدة في دورة العام الجاري، إضافة إلى كبرى الشركات المتخصصة بقطاعات الطيران والفضاء والدفاع، والتي شاركت في نسخ سابقة مع المعرض.

وسيشهد المعرض كذلك انضمام شركات من مجموعة كبيرة من الدول، بما فيها بلجيكا، أوكرانيا، اليونان، إسرائيل، سويسرا، البرازيل، التشيك، كندا، الاتحاد الروسي، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

صفقات سابقة

ووفقاً لبيانات الجهة المنظمة، فقد سجل المعرض معدلات نمو كبيرة ومتواصلة في أعداد العارضين والزوار، فضلاً عن الصفقات والجهات المشاركة منذ انطلاقه، في ما ارتفعت المساحة المخصصة للمعرض أكثر من 92 مرة.

وبلغ إجمالي قيمة الصفقات الموقعة خلال 11 دورة من المعرض، أكثر من 2.55 تريليون درهم، أكبرها كان في دورة عام 2013، عندما جاوز إجمالي قيمة الصفقات الموقعة خلال خمسة أيام 758 مليار درهم، شملت مئات الطائرات والاتفاقات المساندة.

«إيدج».. 13 منتجاً

إلى ذلك، تشارك مجموعة «إيدج» للمرة الثانية في المعرض، بصفتها شريك الفعالية الرسمي للتكنولوجيا الدفاعية، وكونها مجموعة التكنولوجيا المتقدمة في المنطقة في قطاع الدفاع، والتي تصنف بين أفضل 25 مورداً عسكرياً في العالم.

ومن المقرر أن يعرض جناح «إيدج» محفظتها الواسعة من الحلول والمنتجات والخدمات المتطورة في الطيران، والفضاء، والدفاع، والتي تقدمها تسع شركات تابعة لها هي: «هالكن»، «الطارق»، «أداسي»، «سيجنال»، «أمرك»، «جال»، «إي بي آي»، «جاهزية»، و«هورايزن».

وستغطي مشاركة «إيدج» مجالات تشمل: الأنظمة المستقلة، الذخائر الموجهة بدقة، خدمات الصيانة والتصليح والعَمرة، خدمات التدريب، قطاع الطيران، الحرب الإلكترونية والاستخبارات. كما تعتزم «إيدج» وشركاتها الإعلان عن 13 منتجاً جديداً في السوق، إضافة إلى توقيع شراكات جديدة واتفاقات لمشروعات مشتركة.

«طيران الإمارات» تعرض «العملاقة»

من المنتظر أن تعرض «شركة طيران الإمارات» إحدى طائرات أسطولها من طراز «إيرباص A380» بتقسيم الدرجات الأربع، إذ تحتوي الطائرة على مقصورة «الدرجة السياحية الممتازة» التي أطلقتها أخيراً، إضافة إلى تصاميم داخلية محدثة ومحسّنة في جميع مقصوراتها في الطائرة العملاقة التي دأبت على استقطاب عشاق الطيران والزوار التجاريين في مختلف المعارض.

وتتزين «إيرباص A380» في المعرض بشعار «الإمارات العربية المتحدة 50»، احتفالاً باليوبيل الذهبي للدولة.

«بوينغ»: «777 إكس».. الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود

تعرض «شركة بوينغ الأميركية» مجموعتها من الطائرات التجارية والدفاعية والخدماتية، إضافة إلى تدشين أحدث طائرات الجسم العريض الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود «777 إكس» للمرة الأولى على مستوى العالم.

وفي سياق برنامج المعرض، ستحلّق طائرة تجريبية من طراز «777-9» في سماء المعرض. وستقدم الطائرة أعلى المواصفات التي يمتاز بها طرازا: «777» و«787»، لتصبح بذلك الطائرة النفاثة ذات المحرّكين الأكبر والأكثر كفاءة في العالم من خلال توفير نسبة 10% في استخدام الوقود، والحدّ من الانبعاثات، وتقليل التكاليف التشغيليّة، مقارنة بالشركات المنافسة.

وإضافة إلى «777 إكس»، ستعرض «بوينغ» طائرة خطوط آلاسكا الجوية من طراز «737-9» التي يجري من خلالها اختبار 20 تقنية مختلفة لتقليل استخدام الوقود، والحدّ من الانبعاثات والضوضاء، والارتقاء بمعايير السلامة أثناء الطيران.

«فلاي دبي» تشارك بـ«بوينغ ماكس 8»

تشارك «فلاي دبي» في معرض دبي للطيران، بإحدى طائراتها من طراز «بوينغ 737 ماكس 8». وتمنح الناقلة، الفرصة أمام زوار المعرض لتجربة منتجات «فلاي دبي» على متن الطائرة.

وكشفت «فلاي دبي» النقاب عن حلة جديدة احتفالاً بالذكرى الـ50 لدولة الإمارات.

وتعد الطائرة المعروضة واحدة من بين 18 طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس 8»، وهي جزء من أسطول الناقلة الذي يتألف من 55 طائرة جميعها من «بوينغ 737»، والتي تضم أيضاً 34 طائرة «بوينغ 800-737» من الجيل الجديد، وثلاث طائرات «بوينغ 737 ماكس 9».

«إيرباص».. طائرات خالية من الانبعاثات

أعلنت «شركة إيرباص الأوروبية» أنها ستستعرض مجموعة واسعة من طائراتها وتقنياتها المتطورة، إضافة إلى خدماتها وابتكاراتها التي تمهد الطريق لمستقبل مستدام في قطاع الطيران.

وستسلط الضوء على الدور المحوري الذي تؤديه في تحقيق تعافي القطاع، وتعزيز الروابط مع المتعاملين والمزودين والشركاء الاستراتيجيين.

وكانت «إيرباص» أعلنت أخيراً، عن رغبتها في تصنيع طائرات تجارية معدومة الانبعاثات بحلول عام 2035، لتكون الأولى من نوعها في العالم، حيث تستعرض خلال المعرض نموذجاً من طراز «ZEROe»، أحد نماذج الطائرات الخالية من الانبعاثات.

«الاتحاد للطيران»

تعرض «شركة الاتحاد للطيران» طائرة من طراز «787-10 دريملاينر»، التي تجسّد تعاون الشركة مع «بوينغ» لتحقيق الاستدامة في قطاع الطيران.

وتقوم الاتحاد للطيران من خلال برنامجها بالبحث عن التقنيات والمنتجات والممارسات المبتكرة واختبارها على أسطولها من عائلة طائرات «787» للحدّ من انبعاثات الكربون.

«طيران أبوظبي» تُعرّف بخدماتها

أبوظبي ■ الإمارات اليوم / أفادت «شركة طيران أبوظبي»، بأنها ستستعرض خدماتها التي تقدمها إلى الجهات المحلية والدولية.

وقال رئيس مجلس إدارة «طيران أبوظبي» ومجموعتها، نادر أحمد الحمادي:

إن «التجربة الإماراتية في قطاع الطيران، باتت تشكل خريطة طريق للعديد من الدول التي تطمح للارتقاء بهذا القطاع، لا سيما أنه حقق قفزات نوعية ساعدته على اختصار الزمن ووضعته على رأس العديد من المؤشرات العالمية خلال فترة قصيرة».

وأضاف أن المشاركة ستكون فرصة كبيرة للشركة للالتقاء بصناع القرار في مجال الطيران، والتعريف بخدماتها التنافسية، وإظهار قدرات الشركة.

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