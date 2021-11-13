«الاتحاد للطيران»: «A350» و«787 دريملاينر» في ساحة «معرض دبي للطيران 2021»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أكدت شركة الاتحاد للطيران تعزيز حضورها في «معرض دبي للطيران 2021»، الذي ينطلق غداً، من خلال التزامها القوي والراسخ إزاء الاستدامة.

وأفادت الشركة في بيان لها بأنها سترحب، في المعرض، بطائرتها الجديدة المتفوقة الكفاءة من طراز «إيرباص A350»، التي ستكون في ساحة العرض قبيل إدراجها في أسطول «الاتحاد للطيران» عام 2022، إلا أن مقصوراتها الداخلية لن تفتح أمام جمهور المعرض لإلقاء نظرة على ديكورها قبل العام المقبل. كما ستنضم طائرة «الاتحاد للطيران» من طراز «بوينغ 787 دريملاينر» بحلتها الاحتفائية «غرينلاينر» المرتبطة بالاستدامة.

وأوضحت الشركة أنه واحتفاءً بموضوع وفكرة الاستدامة، والحد من الآثار السلبية على البيئة، فقد صممت «الاتحاد للطيران» جناحها في المعرض باستخدام مواد معاد تدويرها، متجنبة استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، والفينيل والورق. كما دفعت برنامجها الابتكاري نحو الأمام من خلال تعاونها مع مؤسسات محلية وناشئة لإنتاج أثاث من قطع الطائرات عبر إعادة تدويره، ومعدّات أخرى من البلاستيك المعاد تدويره.

وأكدت أنه سيتم الاستفادة من مواد الجناح عبر استخدامها مجدداً في فعاليات مقبلة، بما في ذلك «سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1» ديسمبر المقبل، فضلاً عن «أسبوع أبوظبي للاستدامة» في يناير 2022.

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