"طيران الإمارات" تكشف عن مقتنيات يمكن شراؤها من طائرة "A380" المتقاعدة (صور)

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت "طيران الإمارات" اليوم، عن إتاحة الفرصة أمام محبي الطيران وهواة الجمع، لتقديم طلبات مسبقة لشراء أثاث مصمم حسب الطلب ومقتنيات فريدة مصنوعة من أول طائرة "A380" تسلمتها الناقلة، والتي خرجت من الخدمة أخيرا.

وأوضحت الناقلة في بيان أن المقتنيات تشمل على سبيل المثال، طاولة قهوة مصنوعة من عجلة رئيسية لطائرة "A380"، وساعة مصنوعة من لوحة وقود الجناح (من المعدن الأصلي أو المصقول)، وشعار "طيران الإمارات" المطلي بالذهب في مقصورة الدرجة الأولى الذي ظهر على عدد لا يحصى من منشورات "إنستغرام" كلوحة في إطار للتعليق على الجدار.

وللمهتمين بمقتنيات أكبر، هناك ذيل الطائرة الذي يظهر عليه علم دولة على ارتفاع 24 متراً.

ويمكن تصميم هذه العناصر وغيرها وتخصيصها لهواة الجمع الذين يبحثون عن قطع فريدة من تاريخ الطيران.

وكانت طيران الإمارات قد تعاقدت مع "فالكون إيركرافت ريسايكلينج" وشريكتها "وينجز كرافت" لإعادة تدوير طائراتها المتقاعدة من طراز "A380" بشكل مسؤول واستعادة المواد التي يمكن إعادة استخدامها وإعطائها حياة جديدة من خلال إعادة التدوير والتصنيع، ما يقلل كثيراً من التأثير البيئي لعملية التفكيك، ويخفض كميات المخلفات التي تذهب إلى مكبات النفايات.

وستخصص "طيران الإمارات" جانباً من أرباح بيع جميع المواد المعاد تدويرها والمعاد تصنيعها من أول طائرة "A380" تخرج من الخدمة لصالح مؤسسة طيران الإمارات الخيرية، التي تساعد الأطفال المحرومين حول العالم.

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