أبوظبي تفوز بـ4 من جوائز السياحة العالمية

المصدر: أبوظبي - وام

حصلت أبوظبي على 4 من جوائز السياحة العالمية الثامنة والعشرين، تقديراً لجهودها الرامية إلى ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية مفضلة.

وتُعتبر هذه الجوائز السنوية الأعلى قيمة والأكثر تقديراً في قطاع السياحة العالمي، إذ تحتفي بالتميز في جميع مجالات صناعة السفر والسياحة، بالاعتماد على تصويت المتخصصين والعاملين فيها إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام والجمهور.

وتمضي أبوظبي في تعزيز ريادتها على الخريطة السياحية العالمية من خلال مبادرات دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي القائمة على التعاون والتنسيق الاستراتيجي مع الشركاء من الجهات العاملة والمعنية بقطاع السياحة على المستويين المحلي والعالمي.

وبينما تشهد الحركة السياحية إلى الإمارة نمواً مضطرداً، ساهم تنوع مقوماتها ومعالمها ومنشآتها في إحرازها جوائز "وجهة سياحة الأعمال الرائدة في الشرق الأوسط 2021" و"وجهة السياحة الرياضية الرائدة في الشرق الأوسط 2021" و"الحملة التسويقية الرائدة في الشرق الأوسط 2021" و"وجهة حفلات الزفاف الرائدة في الشرق الأوسط 2021".

وجاء منح أبوظبي جائزة "وجهة سياحة الأعمال الرائدة في الشرق الأوسط 2021" تقديراً لاستضافتها مجموعة واسعة من فعاليات الأعمال عالمية المستوى، والتي أتاحت فرصاً عديدة للتواصل وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات إلى جانب الحوار مع ألمع الشخصيات الدولية، فيما تكرم جائزة "الحملة التسويقية الرائدة في الشرق الأوسط 2021" حملتها الترويجية الصيفية التي تضمنت سلسلة من الأنشطة والفعاليات الاستثنائية لتلبية تطلعات جميع فئات المجتمع المحلي والزوار خلال موسم الصيف.

وتسلّط جائزة "وجهة السياحة الرياضية الرائدة في الشرق الأوسط 2021" الضوء على نجاح الإمارة في استضافة أهم البطولات الرياضية العالمية بما في ذلك "جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي" و"بطولة مبادلة العالمية للتنس" ومنافسات جزيرة النزال من "يو إف سي" وغيرها.

وتحتفي جائزة "وجهة حفلات الزفاف الرائدة في الشرق الأوسط 2021"، بالمواقع والمنشآت والمرافق الرائعة وكرم الضيافة الأصيل في أبوظبي، والتي تجعلها الوجهة الأفضل لتنظيم مراسم وحفلات الزفاف.

وقال المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي علي حسن الشيبة،: "تحتضن أبوظبي برنامجاً حافلاً من الفعاليات الرياضية والترفيهية وأنشطة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض على مدار العام إلى جانب ما تمتلكه من مقومات سياحية وثقافية وطبيعية فريدة، مع التركيز على أثراء التجارب التي يحظى بها المجتمع المحلي والزوار في الإمارة ..وتمنحنا هذه الجوائز العالمية المرموقة دفعة قوية لمواصلة مسيرة الإبداع والابتكار لتطوير المزيد من التجارب والفعاليات الأكثر تميزاً وتنوعاً عن أي وقت مضى".

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