بيع قطعة أرض بجزيرة "جميرا باي" بقيمة 70 مليون درهم

المصدر: مدحت السويفي - دبي

سجّلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي صفقة قياسية جديدة في جزيرة جميرا باي-دبي، مع بيع قطعة أرض مميزة وحصرية على الجزيرة بقيمة 70 مليون درهم إماراتي، وهو أعلى سعر يُدفع مقابل قطعة أرض واحدة في عام 2021.

وقد تولت شركة "درفن للعقارات"، صفقة البيع.

تحتل قطعة الأرض الرائعة هذه أفضل موقع في دبي من دون منازع، وتقع قبالة شاطئ جميرا، على جزيرة "جميرا باي"، التي تتصل بالبر الرئيسي من خلال جسر يبلغ طوله 300 متر، وترفع مستوى الفخامة والرقي إلى مستوى جديد.

تجمع قطعة الأرض هذه أفضل ما في العالمين: حيث تطل بالكامل على البحر من جهة، وتمنح الناظر إطلالة مركزية على أفق مدينة دبي الرائع من جهة أخرى، ما يسمح للمالك بالاستفادة من هذا الموقع المتميز. يشتهر الموقع بأنه واحد من الواجهات البحرية الأكثر تميزا في العالم، وهذا ما يجعله مثالياً لأولئك الذين يعشقون الأمور الراقية والفاخرة في الحياة ويستمتعون بها.

وقالت الشريك المشارك في شركة "درفن للعقارات": "في العام الماضي، كانت قطع الأرض المماثلة تباع بقيمة 35 مليون درهم إماراتي، بالتالي، تمثلّ صفقة اليوم مؤشراً حقيقياً على الانتعاش المذهل في سوق العقارات الفاخرة في دبي."

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