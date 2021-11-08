«إيبكو للزيوت» توقّع اتفاقية شراكة مع «دايناتريد»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أبرمت «إيبكو للزيوت»، المشروع المشترك بين مجموعة «إينوك» و«شيفرون الخليج»، اتفاقية شراكة مع «دايناتريد»، أكبر شبكة لخدمة السيارات في المنطقة، وذلك بهدف توزيع منتجات زيوت «إينوك» و«كالتكس» في دولة الإمارات.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن «دايناتريد» توزع بموجب الاتفاقية التي تمتد لخمسة أعوام، منتجات زيوت «إينوك» و«كالتكس» عبر شبكة منافذها في الدولة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك» ورئيس مجلس إدارة «إيبكو للزيوت»، سيف حميد الفلاسي: «لطالما حرصنا على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتنا من زيوت التشحيم عالية الجودة، وتمكين قاعدة عملائنا المتنامية من الوصول إليها بسهولة». من جانبه، قال المدير العام للمبيعات في «دايناتريد»، نانثا كومار: «يسعدنا أن نتعاون مع (إيبكو للزيوت) عبر هذه الشراكة المتميزة، التي تسهم في تعزيز قدراتنا التنافسية في مجال توزيع المعدات الأصلية والزيوت المختلفة».

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