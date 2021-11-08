تعاون إشرافي ورقابي لطرح وإدراج أسهم شركات «دافزا»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أبرمت هيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي «دافزا»، اتفاقية بشأن التعاون الإشرافي والرقابي بينهما في مجال طرح وإدراج أسهم شركات «دافزا» في الدولة.

وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للهيئة، الدكتورة مريم بطي السويدي، والمدير العام لـ«دافزا»، الدكتور محمد الزرعوني.

تمكين الشركات

وأوضحت «الأوراق المالية» في بيان أمس، أن الاتفاقية تندرج ضمن مساعي الطرفين لتمكين الشركات العاملة في المنطقة الحرة من طرح أسهمها للاكتتاب العام في الدولة وفقاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة وتعديلاته، وكذلك إدراجها في أسواق الدولة المرخصة من قبل الهيئة وفقاً لضوابط الإدراج المعمول بها لدى هذه الأسواق، وامتثالاً لأحكام نظام الطرح، التي تشترط للموافقة لشركة المنطقة الحرة على طرح أسهمها للاكتتاب العام في الدولة، وجود اتفاقية تعاون بين الهيئة ومسجل الشركات في المنطقة الحرة في مجال الإشراف والرقابة وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة لهذه الغاية.

تعزيز التعاون

وقالت السويدي إن «الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون الإشرافي والرقابي المشترك بين الطرفين بشأن عمليات طرح وإدراج أسهم شركات المنطقة الحرة في الدولة، وذلك على نحو يمكنهما من تنفيذ مهامهما التنظيمية والإشرافية والرقابية بما يضمن الالتزام بالتشريعات المعمول بها كلٌ في منطقة اختصاصه». وأضافت أن «الاتفاقية تعمل على توفير الحماية اللازمة للمستثمرين في أسهم شركات المنطقة الحرة والعمل على حماية السوق وسلامة المعاملات من خلال التعاون الإشرافي والرقابي المشترك، وتبادل المعلومات والمساعدة في عمليات التفتيش والتحقيق وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وضمن الحدود التي تسمح بها التشريعات المنظمة لعمل الطرفين».

من جانبه، قال الزرعوني: «تندرج الاتفاقية الجديدة ضمن مساعي المنطقة الحرة بمطار دبي والرامية إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للشركات الأجنبية، من شأنها أن تساعدها على تنمية أعمالها وحماية استثماراتها بما ينسجم مع القوانين والتشريعات السارية في الدولة، ويفتح أمامها الباب للاستفادة من الفرص التي توفرها السوق المحلية، وبالتالي تعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي والاقتصاد الوطني».

وأضاف أن «اتفاقية التعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع، ستعزز من كفاءة وسلاسة العمليات، كما تؤكد التزام المنطقة الحرة على صعيد تسهيل عملية طرح الشركات التي تتخذ من (دافزا) مقراً لها لأسهمها للاكتتاب العام في الدولة، بما يعزز سمعة المنطقة الحرة باعتبارها واحدة من أنجح المناطق الحرة وأكثرها مرونة على مستوى الدولة والمنطقة».

نطاق التعاون المشترك

يتمثل نطاق التعاون المشترك بين هيئة الأوراق المالية والسلع، و«دافزا» بموجب الاتفاقية الجديدة، في الإشراف والرقابة على مجموعة من العمليات والمهام تتضمن: عمليات طرح وإدراج أسهم شركات المنطقة الحرة في الدولة ومتطلبات الإفصاح ذات العلاقة بهما، إضافة إلى إنفاذ التشريعات المتعلقة بعمليات إصدار وطرح أسهم شركات المنطقة الحرة في الدولة، فضلاً عن إنفاذ التشريعات المتعلقة بإدراج أسهم شركات المنطقة الحرة في أسواق الدولة ومتطلبات الإفصاح المستمر والحوكمة، وكذلك إنفاذ التشريعات المتعلقة بالتعامل بالأوراق المالية وتنظيم التعامل بها وإدارتها وتقديم المشورة بخصوصها.

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