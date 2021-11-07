«سيتي سكيب» ينطلق بنسخة مبتكرة تعزز منظومة دبي العقارية

المصدر: مدحت السويفي ■ دبي

يشهد «مركز دبي للمعارض» في موقع «إكسبو 2020 دبي»، الأسبوع العقاري الأهم في دبي، إذ تعقد بدءاً من اليوم الأحد، فعاليات قمة ومعرض «سيتي سكيب غلوبال 2021».ومن المتوقع أن تشهد دورة العام الجاري، مشاركة وإقبالاً كبيراً، لتزامن انعقاده مع فعاليات «إكسبو 2020 دبي» الذي يشهد بدوره مشاركة 192 دولة.

نسخة مبتكرة

وسيسهم «سيتي سكيب 2021» بنسخته المبتكرة والجديدة، في تعزيز منظومة دبي العقارية، والذهاب بها بعيداً في عالم الفضاء الرقمي والإلكتروني، وهو أمر يتوافق تماماً مع جهود الإمارة الاستراتيجية في تطوير بيئة ذكية ورقمية متكاملة.

وتعقد فعالية القمة، التي تحمل شعار «صناعة العقول لرسم أفق المستقبل»، في السابع والثامن من نوفمبر الجاري، ليتبعها معرض يستمر ثلاثة أيام من التاسع حتى 11 نوفمبر. وسيستضيف المعرض متحدثين إقليميين وعالميين وجهات عارضة من شركات رائدة مثل «داماك»، «دبي الجنوب»، «أرادَ»، «كوليير»، «جي إل إل»، و«ماكينزي وشركاه».

وقال مدير مجموعة «سيتي سكيب»، كريس سبيلر، لدى مؤسسة «إنفورما ماركتس»: «أتاح (إكسبو 2020 دبي) للمستثمرين الفرصة للتركيز على المناطق القريبة من موقع الحدث، لا سيما من حيث التوجهات المستقبلية. وجاءت توسعة مطار آل مكتوم الدولي استجابة للتوقعات بحدوث زيادة كبيرة في السياحة».

«أراضي دبي»

وتشارك دائرة الأراضي والأملاك في دبي في فعاليات الحدث، كونها شريكاً استراتيجياً، وستعرض الدائرة عبر مؤسساتها وقطاعاتها المختلفة، العديد من المشروعات والخدمات والمبادرات الذكية والمبتكرة والمطوّرة بهدف الارتقاء بالقطاع العقاري في دبي، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وستشمل المشروعات التي سيتم تسليط الضوء عليها ضمن منصة الدائرة في المعرض، عدداً من المبادرات التي تشمل: مبادرة التقييم الذكي، خدمات تطبيق «دبي ريست»، مشروع مسح وتصنيف المباني الذي سيتم إطلاقه على هامش المعرض.

كما من المتوقع أن تطلق الدائرة عدداً من الخدمات الذكية والمبتكرة، التي تتماشى مع توجهات الإمارة الرقمية، تتمثل في خدمة مستودع مستندات دائرة الأراضي والأملاك، وخدمة رسالة عدم ممانعة إلكترونية، فضلاً عن خدمة «اسأل مالك» التفاعلية على تطبيق «دبي ريست» والموقع الإلكتروني للدائرة، وإطلاق مؤشر البيع للعقارات التجارية، وبوابة الاستثمار العقاري على الموقع الإلكتروني للدائرة.

توقعات إيجابية

وتوقع عقاريون أن يواصل القطاع منحنى النمو والتحسن خلال السنوات المقبلة، نتيجة لبدء ظهور الآثار الإيجابية على القطاع العقاري في دبي، نتيجة تعديل منظومة الإقامة في الإمارات، وتغيير اشتراطات الإقامة العقارية، بخفضها من مليون درهم إلى 750 ألف درهم.

وتتوقع الشركات العقارية تسجيل مستويات ثابتة من التعافي في السوق العقارية، لا سيما في ضوء الاهتمام المتزايد من المستثمرين والوسطاء العقاريين ومشتري المنازل.

يُذكر أن السوق العقارية في دبي حققت أداء قياسياً منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر 2021، وسجلت مبيعات العقارات في دبي في 10 أشهر مبايعات بقيمة 117 مليار درهم من خلال 48 ألفاً و490 صفقة.

• إطلاق مشروع مسح وتصنيف المباني خلال المعرض.

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