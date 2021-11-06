«دبي للسلع المتعددة» يعلن عن خطة لإطلاق «مركز الكاكاو»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، السلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشروعات، عن خطته لإطلاق «مركز الكاكاو» التابع له، كجزء من رؤيته الهادفة إلى توسيع تشكيلة السلع التي يوفرها، كما أعلن أخيراً عن توسيع «مركز القهوة»، مضاعفاً قدرته الاستيعابية بواقع ثلاث مرات لتلبية الطلب العالمي المتزايد.

وأفاد المركز في بيان له أمس، بأنه يشهد نمواً متسارعاً ليتحول إلى مركز رئيس للشركات الطموحة من دول أميركا اللاتينية التي تسعى إلى توسيع أعمالها في المنطقة، ودخول الأسواق العالمية.

وأضاف «دبي للسلع المتعددة» أنه استقبل رئيس كولومبيا، إيفان دوكي ماركيز، على رأس وفد رفيع المستوى مؤلف من وزراء و50 شخصية من قادة الأعمال لمناقشة سبل تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين دبي وكولومبيا.

وتخللت الزيارة فعالية شهدت حضور أكثر من 100 شخص، وجمعت شخصيات كولومبية بارزة من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى قادة أعمال كولومبيين مقيمين في دبي، بهدف تعزيز فرص التعاون التجاري بين الإمارات وكولومبيا.

وبحسب البيان، فإن كولومبيا تعد سوقاً رئيسة لمركز دبي للسلع المتعددة، نظراً للخبرة الطويلة التي تمتلكها الدولة اللاتينية في قطاع القهوة، إذ تصل صادرات كولومبيا من القهوة إلى أكثر من 780 مليون كيلوغرام سنوياً، في وقت أعرب فيه العديد من رجال الأعمال الكولومبيين خلال الفعالية عن اهتمامهم بالتعاون مع «مركز القهوة» التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، لما يوفره من خدمات عالمية المستوى على صعيد عمليات تحميص القهوة، وتغليفها، واختبارها، وتوزيعها عالمياً.

• توسيع «مركز القهوة» لتلبية الطلب العالمي المتزايد.

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