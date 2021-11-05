مصطلح في العناوين.. «التداول الكمّي»

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

يعتمد «التداول الكمّي» على استراتيجيات تداول قائمة على التحليل الكمي، والتي تتضمن الحسابات الرياضية وتحليل الأرقام لتحديد فرص التداول.

ويعتبر السعر والحجم من أكثر مدخلات البيانات شيوعاً المستخدمة في التحليل الكمي كمدخلات رئيسة للنماذج الرياضية.

ونظراً إلى أن «التداول الكمي» يتم استخدامه بشكل عام من قبل المؤسسات المالية وصناديق التحوط، فعادة ما تكون المعاملات كبيرة، وقد تتضمن شراء وبيع مئات الآلاف من الأسهم والأوراق المالية الأخرى.

ومع ذلك، أصبح «التداول الكمّي» أكثر شيوعاً من قبل المستثمرين الأفراد.

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