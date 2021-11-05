3 شركات أجنبية تستدعي 32.4 ألف سيارة ودراجة نارية

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أعلنت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية الجنوبية، أمس، اعتزام شركات «مرسيدس - بنز كوريا»، و«ياماها سبورت - كوريا»، و«كيهونج الدولية»، استدعاء 32 ألفاً و479 مركبة ودراجة نارية لإصلاح مكونات معيبة فيها.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، إلى أن هذه العملية هي الأحدث في سلسلة من عمليات الاستدعاء من قبل شركات صناعة السيارات في كوريا الجنوبية ومستوردي السيارات بسبب مشكلات في المكونات.

وأوضحت الوزارة الكورية، في بيان، أن شركتي «ياماها سبورت - كوريا»، التي تستورد دراجات «ياماها» اليابانية، و«كيهونج» الدولية التي تستورد دراجات «رويال إنفيلد هيمالايا» الهندية، تعتزمان استدعاء طرازين من الدراجات.

وبينت الوزارة، أن «مرسيدس - بنز كوريا» ستستدعي السيارة «إس 580 فور ماتيك»، بسبب خلل في نظام تشغيل الوسادة الهوائية، في حين تستدعي «ياماها» الدراجة من طراز «جي.بي.دي 124 إيه»، لإصلاح خلل في أحد العواكس، بينما تستدعي «كيهونج» دراجة «رويال إنفيلد هيمالايا» لإصلاح خلل في المكابح.

وكانت شركات السيارات العاملة في كوريا الجنوبية استدعت، خلال أكتوبر الماضي، أكثر من 12 ألف سيارة لإصلاح مكونات معيبة من خلال عمليتَي استدعاء، حيث شملت الأولى استدعاء 7600 سيارة لشركات «مرسيدس - بنز» و«بورشه» و«دوكاتي»، في حين شملت الثانية 4518 سيارة لشركات «فولفو» و«تويوتا» و«جاكوار» و«لاند روفر».

• الشركات هي: «مرسيدس - بنز كوريا»، و«ياماها سبورت - كوريا»، و«كيهونج الدولية».

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