«دو»: 97% تغطية شبكة الجيل الخامس في دبي

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

أفاد الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بالإنابة في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، التابعة لها العلامة التجارية «دو»، كريم بنكيران، بأن نسبة تغطية الشركة لشبكة الجيل الخامس في دبي وصلت أخيراً إلى 97%، وفي أبوظبي 96%.

وأضاف في تصريحات، أمس، أن إجمالي تغطية شبكة الجيل الخامس على مستوى الدولة تقدر بنسبة 90%، مع مواصلة الشركة تنفيذ خطط لتوسعة عمليات التغطية خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن شبكة الجيل الخامس في الدولة شهدت معدلات متسارعة في الانتشار منذ إنشائها، إضافة إلى نمو مستمر في عدد مستخدمي الشبكة للهواتف المحمولة، بدعم من تنافسية شركات التقنية في طرح هواتف تدعم تلك التقنية.

وأكد أن لفعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي» تأثيرات إيجابية على خدمات قطاع الشركات، حالياً وفي الفترات المقبلة، مبيناً أن الشركة واكبت نمو أعداد زوار المعرض الدولي، من خلال توفير كميات من شرائح الاتصال، تمنح مجاناً عند وصولهم إلى مطار دبي الدولي، مشيراً إلى أن الشرائح مزودة بـ(1) غيغابايت من البيانات المجانية.

ولفت إلى أن الشركة توفر للشركات التي تحصل على ترخيص أعمالها في اليوم نفسه باقة خدمات شاملة، وبما يدعم خطط «استثمر في دبي»، عبر توفير خدمات سريعة ولحظية للمستثمرين، وبما يمكنهم من الحصول على خدمات للمكاتب، إضافة إلى خدمات الاتصالات للأفراد المستثمرين أو الموظفين في المؤسسات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news