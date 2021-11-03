«اتصالات» تطلق «متجر تطبيقات» الأعمال للشركات الصغيرة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت «مجموعة اتصالات» متجر تطبيقات الأعمال (Business App Store)، لتقديم البرامج كخدمة، لتكون المنصة الأولى من نوعها في المنطقة التي تدمج جميع تطبيقات الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة في متجر واحد.

وأفادت في بيان أمس، بأن المتجر يتيح مجموعة واسعة من التطبيقات في قطاعات رئيسة هي: المبيعات، والإنتاجية، والتمويل، والتسويق، وإدارة العملاء، والموارد البشرية. كما يضم المتجر مجموعة متنوعة من روّاد مزودي البرامج، إذ يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة اختيار التطبيقات التي تناسب أعمالها وفقاً لدفعات شهرية ومرنة.

ووفقاً لـ«اتصالات»، تتميز تطبيقات الأعمال بقدرتها على تسهيل العمليات اليومية، وزيادة الإنتاجية للمتعاملين، في وقت ستتم فيه استضافة جميع البيانات سحابياً، ما يقلل من التكاليف المتعلقة باستضافة هذه التطبيقات في أماكن العمل الخاصة بالمتعاملين.

وقال نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في «اتصالات»، عصام محمود، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية لاقتصاد دولة الإمارات.

وأضاف: «نسعى باستمرار لاتباع المناهج المبتكرة، وتوفير مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصمّمة لتناسب احتياجات أعمالها»، لافتاً إلى أن المتجر يعكس التزام «اتصالات» بتمكين التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة.

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