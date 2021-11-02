"إمداد" تقدم خدمات إدارة المرافق الشاملة إلى ملتقى أعمال أبوظبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقعت مجموعة "إمداد"، مزود خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة لتعزيز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عقداً جديداً لمدة ثلاث سنوات مع ملتقى أعمال أبوظبي، مجمع الأعمال المتميز في مدينة أبوظبي الصناعية الأولى (آيكاد 1)، تقوم بموجبه بتقديم مجموعةٍ متكاملة من حلول إدارة المرافق، إلى جانب مجموعة شاملة من الخدمات المتخصصة الأخرى.

وسيوفر فنيو إمداد من الخبراء والمختصين باقة خدمات مستندة إلى التكنولوجيا من حلول إدارة المرافق؛ بما في ذلك: خدمات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء HVAC، والكهرباء، وخدمات السباكة، بالإضافة إلى الأعمال المدنية. كذلك، يشمل العقد تقديم خدمات توريد العمالة وخدمات التنظيف المتخصصة والعامة؛ ومن أهمها: تنظيف وتعقيم المباني المكتبية، والمستودعات، وخدمات تنظيف الواجهات، وخدمات الأمن، وتنسيق الحدائق، ومكافحة الآفات، وإدارة النفايات، بالإضافة إلى الخدمات المتخصصة؛ مثل: أنظمة السلامة من الحريق، والمصاعد، وأنظمة المراقبة بالفيديو، وأيضاً الأبواب والحواجز الأوتوماتيكية، إلى جانب تنظيف خزانات المياه.

وستعمل الشركة على تخصيص 44 موظفاً لخدمة مجمع الأعمال؛ من بينهم 11 مهندساً للخدمات الميكانيكية والكهربائية والسباكة، و33 متخصصاً في الخدمات التنظيف المتخصصة والعامة. ويشمل نطاق العقد ثلاثة مبانٍ للمكاتب وأكثر من 20 مرفقًا للمخازن داخل مدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد 1)، والتي تمتد على مساحة مبنية مشتركة تقارب 200 ألف متر مربع.



وحول العقد الجديد، أوضح جمال عبد الله لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمداد، قائلاً: "نحن سعداء بإبرام هذه الاتفاقية مع ملتقى أعمال أبوظبي الذي يعد أحد أبرز مجمعات الأعمال في الإمارة، حيث سنوفر حلولنا المتميزة والمبتكرة في إدارة المرافق لدعم هذا الصرح عالمي المعايير، والإسهام في خلق بيئةٍ أكثر جاذبيةٍ للشركات والمستثمرين على السواء. إننا فخورون بالتعاون مع هذه الوجهة الاستثنائية لرواد الأعمال والشركات، ونتطلع قدماً لتعزيز خططنا لتوسيع نشاطنا في العاصمة".

وتأسس ملتقى أعمال أبوظبي في أغسطس 2006 في مسعى لتطوير واستثمار وإدارة العقارات الرائدة في القطاع الصناعي، وهو يُعنى بتشجيع وتعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة من خلال تزويد الشركات التي تتطلع إلى بدء أو توسيع عملياتها في أبوظبي بمكاتب ومستودعات صناعية عالمية المستوى.

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