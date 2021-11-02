«الاقتصاد»: استدعاء 11.1 ألف سيارة خلال 3 أشهر لخلل في الوسائد الهوائية

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

كشفت وزارة الاقتصاد عن سحب واستدعاء 11 ألفاً و180 سيارة في الدولة، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بسبب مشكلات وخلل في الوسائد الهوائية في تلك السيارات.

ودعت الوزارة مالكي السيارات المشمولة بعمليات الاستدعاء إلى توخي الحيطة والحذر ومراجعة الوكالات المعنية في الدولة فوراً للتحقق من سلامة المركبات واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تطبق في حالات الاستدعاء في حال كانت السيارات مشمولة بعمليات الاستدعاء؛ حرصاً على سلامة المستهلكين وحمايتهم من أي أضرار.

وأوضحت الوزارة أن السيارات المستدعاة تشمل تسعة طرز هي: «مازدا 3» المنتجة بين عامي 2003 و2006، و«فورد - مونديو وفيوجن» المصنوعة بين أعوام 2007 و2017، و«كاديلاك GTS» المصنوعة بين عامي 2020 و2022، و«كاديلاك GT4» المصنوعة بين عامي 2020 و2022، و«ميتسوبيشي» المصنوعة بين 1996 و2000، و«مرسيدس بنز E- Class نموذج 207» المصنوعة بين عامي 2009 و2011، و«مرسيدس بنز GLK-CLASS نموذج 420» المصنوعة بين 2008 و2012، و«مرسيدس بنز c-class نموذج 420» المصنوعة بين 2007 و2011، و«مرسيدس بنز S-CLASS نموذج 223» المصنوعة بين 2021 و2022.

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