8.3 ملايين مسافر عبر الشبكة المشتركة لـ «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

استفاد أكثر من 8.3 ملايين راكب من سهولة متابعة سفرهم ضمن شبكة خطوط شركتي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، منذ بدأت الناقلتان، اللتان تعملان انطلاقاً من دبي، شراكتهما في أكتوبر 2017.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن أكثر من 8.4 ملايين عضو في برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» حصلوا خلال السنوات الأربع الماضية على 133 مليار ميل «سكاي واردز» من خلال الشراكة بين الناقلتين، حيث يقدم البرنامج مزايا حصرية لـ27 مليون عضو.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة ورئيس «فلاي دبي»: «تواصل الشراكة الاستراتيجية بين (طيران الإمارات) و(فلاي دبي) تحقيق نجاح كبير».

وأضاف سموه أن «الشبكة المدمجة لعملائنا، توفر تجربة سفر أفضل وخيارات أكثر ومرونة أكبر، مع زيادة تدفق الزائرين عبر مركزنا العالمي الحديث، ويسعدنا، بالتزامن مع الحدث العالمي الضخم (إكسبو 2020)، أن نلعب دوراً حيوياً في الترحيب بأكثر من 25 مليون زائر في دبي».

وتوفر شبكة «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» للعملاء سفراً سهلاً، من وإلى أكثر من 210 وجهات في 100 دولة. ويمكن لعملاء «طيران الإمارات» الوصول إلى 118 وجهة تخدمها «فلاي دبي»، في حين يستطيع عملاء «فلاي دبي» الوصول إلى 126 مدينة على شبكة «طيران الإمارات».

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