«تعاونية الشارقة» تعرض تجربتها الرقمية بجلسة حوارية في «إكسبو دبي 2020»

المصدر: الشارقة – الإمارات اليوم

أفادت «تعاونية الشارقة» بأنها شاركت في جلسة حوارية في إكسبو دبي 2020 نظمتها شركة SAP، شريك الحلول البرمجية لـ«اكسبو»، استضافت من خلالها مجموعة من كبرى الشركات المحلية والإقليمية، بهدف الاطلاع على التجارب الرقمية وتبادل الخبرات، وآليات وضع الخطط والاستراتيجيات السنوية.

وأشارت التعاونية إلى أنها عرضت خلال الجلسة، مسارات تجربتها في التحول الرقمي والمسارات التي اتخذتها في طريق تحويل مشروعها الرقمي، الهادف إلى تحويل التسوق إلى تجربة تلبي متطلبات المتسوقين والعاملين على حد السواء.

وأكد مدير العلاقات العامة والمجتمعية في تعاونية الشارقة، فيصل خالد النابودة، إن زيارة معرض إكسبو دبي 2020، والمشاركة في الجلسة، تأتي في إطار حرص التعاونية على تسجيل حضورها الفاعل في مختلف الفعاليات التي تنظمها الدولة، بالإضافة إلى نهجها القائم على تعزيز أطر التعاون مع الشركات المحلية والعالمية الأخرى، بغية تبادل الخبرة والاطلاع على تجارب الآخرين التي من شأنها أن تثري المشروع التطويري الذي تنتهجه التعاونية.

وأضاف أن "التعاونية استعرضت مسارات تجربتها الرقمية، التي تعاونت من خلالها معSAP، بهدف تطوير جودة خدماتها وتسريعها، من خلال توظيف أحدث البرامج الرقمية التي توفر خدمات ذات مقاييس عالمية للجمهور، والموردين، وللكوادر الوظيفية، مما يسهم في توفير الوقت والجهد، ويقلل من استخدامات الورق التي يستعاض عنها بالخدمات الإلكترونية.

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