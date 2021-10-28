شركة مملوكة لـ"مبادلة" تطرح أسهمها للاكتتاب في "ناسداك"

المصدر: مدحت السويفي - دبي

كشفت شركة "غلوبل فاوندريز" العالمية الرائدة في تصنيع أشباه الموصلات والمملوكة بالكامل لشركة "مبادلة للاسثمار"، عن طرح أسهم الشركة للاكتاب العام في سوق ناسداك للأوراق المالية "ناسداك" بالولايات المتحدة، حيث بدأ فعلياً تداول السهم تحت الرمز "GFS".



وأعلنت الشركة عن طرح 55 مليون سهم عادي، ما يعادل 10% من أسهمها، للاكتتاب العام بسعر طرح أولي بلغ 173.6 درهم (47 دولار) للسهم الواحد لتبلغ القيمة السوقية للشركة عند طرحها ما يعادل 95.5 مليار درهم (26 مليار دولار).

وقد بلغ حجم الطلب على الاكتتاب ما يقارب أربعة اضعاف ونصف عدد الأسهم المعروضة للاكتتاب، وضمت قائمة أوائل المكتتبين في الأسهم كبرى الشركات الاستثمارية العالمية مثال "فيديلتي"، "بلاك روك"، "كوش"، "كولومبيا"، "كوالكم" و"سلفر ستون".

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار، خلدون خليفة المبارك: "أسست (مبادلة) شركة (غلوبل فاوندريز) في العام 2009 تحقيقا لرؤية حكومة أبوظبي وقيادة دولة الامارات بشأن أهمية الدور الذي ستلعبه أشباه الموصلات في صناعة المستقبل".

وأضاف: "اليوم وبعد 12 عاماً من تأسيس الشركة، أصبحت أشباه الموصلات ركيزه أساسية في حياتنا، فهي موجودة في جميع الأجهزة التي نستخدمها لتسيير حياتنا والقيام بأعمالنا، وقد أصبحت تطبيقاتها من ممكنات تقدم البشرية التي يحتاجها العالم في المستقبل".

وتعد "غلوبل فاوندريز"، إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة في تصنيع أشباه الموصلات، ولديها 15 ألف موظف يعملون في دول عدة أهمها الولايات المتحدة، وألمانيا وسنغافورة.



وتعمل الشركة على تصنيع أشباه الموصلات المعقدة التي تتوافر لمليارات الأجهزة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم، حيث تعد أشباه الموصلات الجزء الأساسي والأهم للعديد من التقنيات التي نعتمد عليها جميعا في حياتنا اليومية، بما في ذلك الرقائق المستخدمة في أجهزة الهواتف المحمولة وشاشات العرض والأجهزة الذكية وكذلك السيارات.

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