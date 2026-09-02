خالد بن محمد بن زايد يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة "إي إم دي" لحلول الذكاء الاصطناعي

التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إي إم دي (AMD) المتخصصة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي وهندسة أشباه الموصلات الدكتورة ليزا سو.

وجرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير القدرات والحلول التقنية في قطاع البنى التحتية الحاسوبية عالية الأداء والحوسبة السحابية ومراكز البيانات.

حضر اللقاء رئيس جهاز الشؤون التنفيذية العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار خلدون خليفة المبارك، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي سيف سعيد غباش.