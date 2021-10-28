"سكاي واردز طيران الإمارات" يطلق عرضاً ترويجياً.. تعرف على التفاصيل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استفاد أكثر من 8.3 ملايين راكب من سهولة متابعة سفرهم ضمن شبكة خطوط شركتي "طيران الإمارات" و"فلاي دبي"، منذ بدأت الناقلتان، اللتان تعملان انطلاقاً من دبي، شراكتهما في أكتوبر 2017.

وأفاد بيان صادر اليوم، بأن "سكاي واردز طيران الإمارات"، برنامج مكافأة الولاء الخاص بعملاء "طيران الإمارات" و"فلاي دبي"، يواصل توسيع قاعدة عضويته العالمية، حيث يقدم مكافآت ومزايا حصرية لأكثر من 27 مليون عضو.

واحتفالاً بأربع سنوات من الشراكة بين "طيران الإمارات" و"فلاي دبي"، أطلق "سكاي واردز طيران الإمارات" عرضاً ترويجياً حصرياً بصيغة "نقد+ أميال"، يتيح للأعضاء تقليل المبلغ النقدي المدفوع لشراء أي تذكرة طيران.

فمقابل كل "2000 ميل سكاي واردز"، يمكن للأعضاء الاستمتاع بخصم 20 دولاراً على تذكرة الدرجة السياحية، أو خصم 40 دولاراً على تذكرة درجة الأعمال أو الأولى.

ويسري العرض على جميع تذاكر "طيران الإمارات" و"فلاي دبي" التي ستشترى خلال المدة بين 7 و21 نوفمبر المقبل، للسفر حتى 31 مارس 2022. (تطبق الشروط والأحكام)

ويوفر "سكاي واردز طيران الإمارات" أيضاً للأعضاء المسجلين فرصة كسب ميل في الدقيقة أثناء التوقف أو الإقامة في دبي، على جميع تذاكر "طيران الإمارات" و"فلاي دبي" الصادرة من الأول من أغسطس 2021 وحتى 31 مارس 2022.

إلى ذلك، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة ورئيس فلاي دبي: "تواصل الشراكة الاستراتيجية بين (طيران الإمارات) و(فلاي دبي) تحقيق نجاح كبير".

وأضاف سموه أن "الشبكة المدمجة لعملائنا، توفر تجربة سفر أفضل وخيارات أكثر ومرونة أكبر، مع زيادة تدفق الزائرين عبر مركزنا العالمي الحديث، ويسعدنا، بالتزامن مع الحدث العالمي الضخم (إكسبو 2020)، أن نلعب دوراً حيوياً في الترحيب بأكثر من 25 مليون زائر في دبي".

وتوفر شبكة "طيران الإمارات" و"فلاي دبي" للعملاء سفراً سهلاً، من وإلى أكثر من 210 وجهات في 100 دولة.

ويمكن لعملاء "طيران الإمارات" الوصول إلى أكثر من 118 وجهة تخدمها "فلاي دبي"، في حين يستطيع عملاء "فلاي دبي" الوصول إلى أكثر من 126 مدينة على شبكة خطوط "طيران الإمارات".

وتعد زنجبار وماليه (المالديف) وكاتماندو من أبرز الوجهات التي استأثرت بأعلى حجوزات من خلال شراكة الرمز المشترك خلال الأشهر الـ12 الماضية.

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