دبي تقود زخم المعارض والمؤتمرات عالمياً

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

قال مسؤولون ومديرون إن «دبي تقود زخم قطاع المعارض والمؤتمرات على الصعيد العالمي»، مشيرين إلى استضافة الإمارة أكثر من 150 فعالية منذ بداية العام الجاري، إلى جانب المزيد من الفعاليات التي يجري الترتيب لها خلال الفترة المقبلة.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم»، أن «هذا الزخم يعزّز مكانة دبي وجهة مثالية لاستضافة الفعاليات العالمية، ويؤكد أنها واحدة من أبرز الوجهات الآمنة لحضور الفعاليات الحية»، لافتين إلى زيادة الإقبال على السفر، في ظل إعادة الافتتاح الجزئي للوجهات مع تسارع حملات التطعيم.

وأضافوا أن «مركز دبي التجاري العالمي تصدر مشهد استضافة الفعاليات الحية، خلال مرحلة استثنائية مر بها العالم أجمع»، مشيرين إلى أن سياحة الأعمال في دبي شهدت انتعاشاً متواصلاً، في ظل الفعاليات الكبرى والمؤتمرات التي تستضيفها، إلى جانب الزيارة بقصد الترفيه.

استئناف

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة، إن «دبي تمكّنت من استئناف نشاطها الاقتصادي، بما فيه قطاع الفعاليات، خلال فترة زمنية قصيرة، حيث كانت من أولى المدن العالمية التي أعادت فتح أنشطتها وأيضاً استقبال الزوار الدوليين، مع الحرص على اتباع جميع الإجراءات الوقائية، لضمان صحة وسلامة الضيوف من شتى أنحاء العالم».

وأضاف أن «الشركات المنظمة للفعاليات في دبي حرصت على إقامة مجموعة من الأحداث والحفلات المميزة، واستقطاب نخبة من الفنانين العالميين، لتفسح المجال أمام الجمهور لقضاء أجمل الأوقات في المدينة».

فعاليات

وذكر الخاجة أن «دبي استضافت أكثر من 150 فعالية منذ بداية العام الجاري، وهناك المزيد من الفعاليات التي يجري الترتيب لها حتى نهاية العام، الأمر الذي يعكس الجهود التي يبذلها المنظمون لتقديم الأفضل واختيار الأماكن المناسبة لاستضافة تلك الفعاليات، وفي الوقت ذاته حرصهم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع».

وأكد أن ذلك يعزز من مكانة دبي وجهة مثالية لاستضافة الفعاليات العالمية، وأيضا يؤكد أنها واحدة من أبرز الوجهات الآمنة لحضور الفعاليات المباشرة، وبالتالي الإسهام في تحقيق الهدف المتمثل في جعل دبي المدينة الأفضل للحياة والعمل والزيارة.

أحداث مميزة

وأفاد الخاجة بأن دبي تستضيف مجموعة من الفعاليات والأحداث المميزة، خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، بما فيها معرض «إكسبو 2020 دبي»، ما يؤكد أهمية قطاع الفعاليات وإسهامه في تعافي قطاع السياحة، ويعكس كذلك أن دبي وجهة آمنة ترحب بالجميع من مختلف أنحاء العالم.

وأشار إلى أن «جدول فعاليات دبي»، التابع لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، يتعاون مع الشركاء في القطاع لتقديم مجموعة من العروض الترفيهية والموسيقية والاستعراضية والكوميدية، التي تلبي مختلف الأذواق خلال الفترة المقبلة.

إقبال

من جانبها، قالت نائب الرئيس الأول لشؤون الاتصالات لدى معرض «إكسبو 2020 دبي»، سكونيد ماجيشين، إن «حملات التطعيم أسهمت في العديد من الأسواق، مع إعادة الافتتاح الجزئي للوجهات، إلى زيادة الإقبال على السفر»، مؤكدة أن صحة وسلامة زوار المعرض والمشاركين وطاقم العمل على رأس قائمة أولويات المعرض، بالتزامن مع سعي عدد أكبر من الناس إلى زيارة الحدث. ولفتت إلى تعاون «إكسبو 2020 دبي» بشكل وثيق مع هيئة الصحة بدبي، لضمان توفير عروض وفق أعلى معايير الأمن والسلامة لزوار المعرض.

بدوره، قال نائب الرئيس التنفيذي لإدارة قاعات المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي، ماهر عبدالكريم جلفار، إن «مركز دبي التجاري العالمي تصدر مشهد استضافة الفعاليات الحية، خلال مرحلة استثنائية مر بها العالم أجمع، حيث استضفنا أكثر من 25 فعالية في عامي 2020 و2021، ولدينا باقة حافلة بالفعاليات المميزة خلال الموسم المقبل».

وأضاف: «نحن على ثقة بأن القدرة على استضافة الفعاليات التفاعلية، وتوفير بيئة آمنة للضيوف، يشكلان عاملين أساسيين في مرحلة التعافي من تداعيات (كوفيد-19)، لذا نحرص على مواصلة التعاون مع الهيئات الحكومية بدبي، لضمان تطبيق جميع أنظمة السلامة والتدابير الاحترازية».

وذكر جلفار أن «مركز دبي التجاري العالمي يساعد لاستضافة عدد من المعارض التجارية، والمعارض الاستهلاكية، إضافة إلى المؤتمرات العالمية المرموقة، خلال الربع الأخير من العام الجاري»، مؤكداً تطبيق إجراءات السلامة، بما فيها تدابير الحجز المسبق، وشراء التذاكر عن طريق الإنترنت، وإجراءات التعقيم المنتظمة لجميع نقاط الاتصال لضمان صحة وسلامة جميع الضيوف.

مؤشر قوي

في السياق ذاته، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة الريس للسفريات، محمد جاسم الريس، إن «زخم الفعاليات والمؤتمرات في دبي يتواصل منذ بداية العام الجاري، وهو مؤشر قوي على الصعد كافة»، مشيراً إلى أن دبي تقود حالياً زخم هذا القطاع على الصعيد العالمي، في ظل بروتوكولات السفر التي اعتمدتها.

وأضاف الريس أن «سياحة الأعمال في الإمارة شهدت انتعاشاً متواصلاً، في ظل الفعاليات الكبرى والمؤتمرات التي تستضيفها دبي، إلى جانب الزيارة بقصد الترفيه»، لافتاً إلى أن البيانات والمؤشرات الخاصة بأعداد الزوار مشجعة للغاية خلال الفترتين الحالية والمقبلة.

• مسؤولون أكدو أن زخم الفعاليات يعزّز مكانة دبي وجهة مثالية لاستضافة الأحداث العالمية.

عالم جديد

يستقطب معرض «إكسبو 2020 دبي» الزوار من جميع أنحاء العالم، مع إطلاقه مجموعة متنوعة من الفعاليات اليومية، التي توفر للزوار تجارب تفاعلية وجذابة في عالم جديد طوال فترة انعقاده على مدى ستة أشهر. وتلبي الفعاليات والأنشطة المرتقبة أذواق جميع الزوار على اختلاف أعمارهم، بدءاً من تعلم مهارات تحضير الخبز بشكل احترافي والتفاعل مع الحيتان، وصولاً إلى أمسيات الشعر الشهرية وتجارب حديقة الثريا.

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