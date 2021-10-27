«دي بي ورلد»: 11.9% نمواً في إجمالي حجم المناولة خلال 9 أشهر

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «مجموعة دي بي ورلد المحدودة» عن مناولة 58.4 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً على نطاق محفظتها العالمية من محطات الحاويات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021.

وأفادت في بيان أمس، بأن الكميات الإجمالية للمناولة شهدت ارتفاعاً بنسبة 11.9% على أساس سنوي، وارتفاعاً بنسبة 11.4% على أساس المقارنة المثلية.

أما على أساس الربع الثالث من العام 2021، فقد ناولت «دي بي ورلد» 19.8 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، بزيادة بلغت 8.1% على أساس سنوي، و7.9% على أساس المقارنة المثلية.

عوامل النمو

وأوضحت «دي بي ورلد» أن النمو الإجمالي لحجم المناولة في الربع الثالث من عام 2021 جاء مدفوعاً بشكل أساسي بنتائج منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والهند، والشرق الأوسط، وإفريقيا، وأستراليا، مع أداء قوي من تشينغداو (الصين)، ومومباي (الهند)، والسخنة (مصر).

ولفتت المجموعة إلى مناولة 3.4 ملايين حاوية نمطية قياس 20 قدماً في الربع الثالث من 2021، في ميناء جبل علي، تمثل ارتفاعاً بنسبة 0.6% على أساس سنوي.

وعلى المستوى الموحد، ناولت محطات الحاويات 11.4 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً خلال الربع الثالث من 2021، ما يمثل زيادةً بنسبة 7.6% على أساس معلن، وبنسبة 7.2% على أساس سنوي لنسبة نمو المقارنة المثلية.

أداء قوي

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، سلطان أحمد بن سليّم: «يسعدنا أن نعلن عن أداء قوي لمجموعة (دي بي ورلد) خلال ربع آخر، مع نمو في إجمالي حجم المناولة بنسبة 8.1%، ليأتي مرة أخرى متقدماً على نمو القطاع البالغة نسبته 6.4%»، معتبراً ذلك دليلاً جديداً على مرونة قطاع شحن الحاويات عالمياً، وعلى قدرة «دي بي ورلد» المتواصلة في التفوق على قريناتها في السوق.

وأضاف: «من الأمور المشجعة أن جميع مناطقنا تواصل تحقيق نمو في حجم الحاويات، مع كون الهند محركاً رئيساً، ونواصل إحراز تقدم قوي في استراتيجيتنا لتقديم حلول سلسلة التوريد لأصحاب البضائع المستفيدين».

توقعات إيجابية

وتابع بن سليم: «لاتزال التوقعات على المدى القريب إيجابية، لكننا نتوقع أن تتراجع معدلات النمو في الربع الأخير من عام 2021، إضافة إلى أننا لانزال مدركين أن جائحة (كوفيد-19)، واضطرابات سلسلة التوريد المستمرة، وحالة عدم التيقن الجيوسياسية، يمكن أن تتسبب في إعاقة الانتعاش الاقتصادي العالمي مرة أخرى».

وتابع: «بشكل عام نحن سعداء بأداء العام 2021 حتى الآن، وسنواصل تركيزنا على تحقيق أهدافنا في ما يتعلق بزيادة الربحية وإدارة النفقات الرأسمالية للنمو، كما أن الأداء القوي بالنسبة لأحجام الحاويات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021، يجعلنا في وضع جيد لتقديم نتائج محسّنة للعام بأكمله، ولانزال نركز على تحقيق أهدافنا لعام 2022».

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