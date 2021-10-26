«دي بي ورلد» تسجل نموًا في حجم المناولة بنسبة 11.9%

المصدر: دبي- وام

قامت «دي بي ورلد المحدودة» بمناولة 58.4 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدمًا على نطاق محفظتها العالمية من محطات الحاويات خلال الشهور التسعة الأولى من 2021 وشهدت الكميات الإجمالية للمناولة ارتفاعًا بنسبة 11.9 في المائة على أساس سنوي وارتفاعًا بنسبة 11.4 في المائة على أساس المقارنة المثلية.

وعلى أساس الربع الثالث من 2021 قامت «دي بي ورلد» بمناولة 19.8 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدمًا بزيادة بلغت 8.1 على أساس سنوي و7.9 في المائة على أساس المقارنة المثلية.

جاء النمو الإجمالي لحجم المناولة خلال الربع الثالث من عام 2021 مدفوعًا بشكل أساسي بنتائج منطقة آسيا والمحيط الهادئ والهند والشرق الأوسط وأفريقيا وأستراليا مع أداء قوي من تشينغداو (الصين) ومومباي (الهند) والسخنة (مصر). وفي ميناء جبل علي (دولة الإمارات) تمت مناولة 3.4 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدمًا خلال الربع الثالث من 2021.. فيما يمثل ارتفاعًا بنسبة 0.6 في المائة على أساس سنوي.

وعلى المستوى الموحد قامت محطات الحاويات بمناولة 11.4 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدمًا خلال الربع الثالث من 2021 ما يمثل زيادةً بنسبة 7.6 في المائة على أساس معلن وبنسبة 7.2 في المائة على أساس سنوي لنسبة نمو المقارنة المثلية.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة سلطان أحمد بن سليّم: «يسعدنا أن نعلن عن أداء قوي لمجموعة»دي بي ورلد«خلال ربع آخر مع نمو في إجمالي حجم المناولة بنسبة 8.1 في المائة ليأتي مرة أخرى متقدمًا على نمو القطاع البالغة نسبته 6.4 في المائة. ويُعد هذا دليلًا جديدًا على مرونة قطاع شحن الحاويات عالمياً وعلى قدرة»دي بي ورلد«المتواصلة في التفوق على أقرانها في السوق».

وأضاف: «من الأمور المشجعة أن جميع مناطقنا تواصل تحقيق نمو في حجم الحاويات مع كون الهند محركًا رئيسيًا ونواصل إحراز تقدم قوي في إستراتيجيتنا لتقديم حلول سلسلة التوريد لأصحاب البضائع المستفيدين. ولا تزال التوقعات على المدى القريب إيجابية. وبشكل عام نحن سعداء بأداء هذا العام حتى الآن وسنواصل تركيزنا على تحقيق أهدافنا فيما يتعلق بزيادة الربحية وإدارة النفقات الرأسمالية للنمو كما أن الأداء القوي بالنسبة لأحجام الحاويات خلال الشهور التسعة الأولى من 2021 يجعلنا في وضع جيد لتقديم نتائج محسّنة للعام بأكمله وما زلنا نركز على تحقيق أهدافنا لعام 2022».



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news