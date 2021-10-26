4.5 تريليونات دولار عائدات متوقعة للاقتصاد الدائري خلال 10 سنوات

المصدر: سامح عوض الله ■ دبي

قال خبراء اقتصاديون، إن الاقتصاد الدائري هو حجر الأساس لاقتصاد ينمو ويحمي كوكب الأرض، متوقعين أن يولد الاقتصاد الدائري عائدات في المزايا الاقتصادية على مستوى العالم، تصل إلى 4.5 تريليونات دولار خلال العقد المقبل، لكنهم أشاروا إلى أن 10% فقط من الاقتصاد العالمي يعتبر اقتصاداً دائرياً، ما يتيح فرصاً استثمارية واعدة للمستقبل.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر «حوار دبي 2021»، الذي نظّمته غرفة دبي ممثلة بمركز أخلاقيات الأعمال التابع لها، في مقر معرض «إكسبو 2020 دبي»، أمس، تحت عنوان «تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الدائري»، حيث ناقش المؤتمر فرص وتحديات الاستثمار في الاقتصاد الدائري، واستعرض وضع خريطة طريق لتسريع الانتقال للاقتصاد الدائري باعتباره ركيزة أساسية في التعافي الاقتصادي، حيث تبرز فوائد عديدة اقتصادية وبيئية للاقتصاد الدائري.

وأكد الخبراء خلال المؤتمر أهمية استكشاف آفاق وفرص وإمكانات الاقتصاد الدائري، خصوصاً في أعقاب اعتماد دولة الإمارات لسياسة الإمارات للاقتصاد الدائري، التي تعد إطاراً شاملاً يحدد اتجاهات الإمارات لتحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية، داعين إلى تبني أساليب وتقنيات الاستهلاك والإنتاج بما يضمن جودة حياة الأجيال الحالية والمستقبلية، وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية وتقليل الهدر.

وقال المدير العام لغرفة دبي، حمد بوعميم، إن الاقتصاد الدائري ضرورة لابد منها لحماية البيئة، وتحسين سلامة شبكة توزيع وإمداد المواد الخام، فضلاً عن تعزيز التنافسية، ورعاية الابتكار، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.

ولفت بوعميم إلى أهمية اعتماد الطرق الذكية والمستدامة لإدارة العمليات التشغيلية للمؤسسات، معتبراً أنها تحسن الكفاءة الاقتصادية، وتخفف من التأثيرات السلبية على البيئة.

وأضاف أن الشركات التي تعتمد التصميم الذكي لعملياتها، ستنجح في تعزيز عمر منتجاتها، وتأسيس نظام إدارة نفايات ذات كفاءة عالية، واستراتيجية إعادة تدوير عالية المستوى، ما سيعزز من سمعتها وجودة خدماتها.

وأكد بوعميم أن الاستدامة ركيزة أساسية في رؤية دبي، كما أن غرفة دبي ملتزمة بدعم هذه الرؤية من خلال تشجيع الشركات على اعتماد أفضل ممارسات الأعمال المسؤولة والمستدامة.

من جهتها، قالت مديرة إدارة السياسات والاستراتيجيات للتنمية المستدامة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، سميرة الريس، إن الاقتصاد الدائري متسق مع خطط دبي المستقبلية، حيث يلعب دوراً أساسياً في تأسيس مستقبل مستقر ومستدام.

وأضافت: «تقع علينا مسؤولية كصنّاع قرار، ليس فقط بالمراجعة المستمرة والدؤوبة للنظم القائمة، بل بالعمل على تسهيل حدوث التأثير الإيجابي أيضاً».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «بروكتور آند جامبل» في الشرق الأوسط وشرق وغرب إفريقيا، عمر شناوي، إن فعاليات مثل «إكسبو 2020 دبي» ومؤتمر «حوار دبي 2021»، يلعبان دوراً رئيساً في استكشاف نماذج أعمال وشراكات متعددة الأطراف لقيادة التحول الدائري في المناخ والمياه والنفايات على المدى الطويل.

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