غرفة دبي تعرّف الشركات الإماراتية على فرص الاستثمار في جنوب أفريقيا

المصدر: دبي - وام

نظمت غرفة دبي، ممثلةً بمكتبها في موزمبيق، وبالتعاون مع مجلس الأعمال الإماراتي الجنوب أفريقي و«أبسا»، ندوة افتراضية حضرها 113 مشاركاً من دولة الإمارات وجنوب أفريقيا للتعريف بالفرص الاقتصادية والتعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجنوب أفريقيا وتعزيز مكانة دبي بوابة ومركزا عالميا لشركات جنوب أفريقيا والأعمال.

وهدفت الندوة الافتراضية لتعريف المشاركين من الشركات الإماراتية على فرص الاستثمار والأعمال الجديدة الموجودة في مختلف القطاعات في جنوب أفريقيا، إضافة إلى المزايا والتسهيلات التي توفرها دبي كمركز أعمال دولي وتسليط الضوء على المشهد الاقتصادي لجنوب أفريقيا من وجهات نظر مختلفة وأوجه التآزر الاقتصادي القائمة مع دولة الإمارات.

وقال مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي، عمر خان، خلال كلمته في الندوة، إن جنوب أفريقيا تعد من الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية لدبي وغرفة دبي، مشيراً إلى أن الغرفة تركز جهودها على استكشاف آفاق الأعمال في الدولة من خلال مكاتبها التمثيلية الموجودة في مختلف أنحاء أفريقيا.

وأضاف أنه على مدى السنوات القليلة الماضية عززت دبي مكانتها، مركزا تجاريا مفضلا ووجهة جاذبة لشركات جنوب أفريقيا.

وأوضح خان تجارة دبي غير النفطية مع جنوب أفريقيا نمت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة لتتجاوز أربعة مليارات دولار (نحو 14.7 مليار درهم) خلال العام الماضي، لافتا إلى أن مجلس الأعمال الإماراتي الجنوب أفريقي الذي تأسس منذ سنوات تحت مظلة غرفة دبي يلعب دورا حاسما في بناء الجسور بين الشركات الإماراتية وجنوب إفريقيا.

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