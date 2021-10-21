مصر والأردن تحصدان المراكز الأولى في نهائيات تحدي العرب للذكاء الإصطناعي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمية "IEEE" شعبة إدارة التكنولوجيا بالجمعية، بالتعاون مع المؤسسة العالمية للإبتكار وريادة الأعمال "GIE" اليوم، عن الفائزين في تحدي العرب للذكاء الإصطناعي وإنترنت الأشياء "Arab IoT & AI Challenge" في دورته الثالثة على هامش "جيتكس 2021".

وأفادت الجمعية في بيان، بأن الفرق الفائزة انقسمت إلى قسمين، الأول أفكار مشروعات التخرج، والثاني فئة الشركات الناشئة.



واوضحت أنه فاز بالجائزة التقديرية من لجنة التحكيم عن أفكار مشروعات التخرج، مشروع نبضة من مصر، فيما احتل المركز الأول مشروع "industry 4.0" من مصر والمتخصص بقطاع الصناعة، تلاه بالمركز الثاني "Nofasty" من المغرب كأحد الحلول لقطاع الصناعات الغذائية، بينما كان المركز الثالث من نصيب مشروع "Fire Fighting" من لبنان وهو متخصص في قطاع الأمن السيبراني.

وعلى صعيد الفائزين عن فئة الشركات الناشئة، حصدت شركة "بالجوار" الإماراتية الجائزة التقديرية من لجنة التحكيم كأفضل عرض، في حين حلت أولا شركة "Decapolis" الأردنية والمتخصصة في حلول "supply chain"، فيما جاءت ثانيا شركة "Persevia التونسية"، التي توفر حلولا ذكية لقطاعات الطاقة والنقل والمواصلات والطرق، أما المركز الثالث فكان لشركة "Allien dimenions التونسية" لحلول التعليم الإلكتروني.

وقال رئيس جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمية شعبة إدارة التكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا، المهندس محمد عبود، إن "الرهان على المبتكرين من الشباب العربي من طلاب الجامعات أو أصحاب الشركات الناشئة يعد أحد الإنجازات الحقيقية التي لابد أن نفخر بها جميعاً، لاسيما وأن مثل هذه البرامج التي تزيح الستار عن الأفكار المتميزة والعقول الفريدة، تؤكد لنا أننا نمتلك مقومات مواكبة المتغيرات العالمية نحو التحول الرقمي والمدن الذكية، إضافة إلى أننا أصبحنا نعي أن تحقيق التنمية المستدامة ومستقبل العرب ستصنعه سواعد شبابها وعقولهم".

يشار إلى أن التحدي أقيم بالشراكة مع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، قسم الإمارات ولبنان والمغرب، إضافة إلى جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بسلطنة عمان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري من مصر ومؤسسة النيزك الفلسطينية ومؤسسة "نوفيشن سيتي" التونسية وجامعة الأميرة نورة من السعودية.

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