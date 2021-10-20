نجاح أول حملة سحوبات تجري على منصة "سحوبات دبي"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، عن نجاح أول حملة سحوبات تتم على منصة "سحوبات دبي"، المبتكرة والمتكاملة في إدارة السحوبات الترويجية وحملات "امسح واربح" في دبي، والتي تم إطلاقها خلال الربع الثاني من العام الجاري.

جاء ذلك في أعقاب نجاح الربط الإلكتروني بين المنصة وشركة "آي ديلز" idealz، حيث تمت إجراءات السحب والإعلان عن الفائزين.

وتوفر منصة "سحوبات دبي" جميع الأدوات والخصائص والمميزات التي تضمن إدارة وتنفيذ الحملات إلكترونياً دون الحاجة لطباعة الكوبونات الورقية، حيث يأتي ذلك تماشياً مع توجهات حكومة دبي للتحول الذكي، وكجزء من تنفيذ استراتيجية دبي للمعاملات غير الورقية، وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وتم تصميم وتطوير "سحوبات دبي"، بحيث يتم توفير خيار الربط الإلكتروني للتجار والمجموعات التجارية والبنوك والمصارف وغيرها من الشركات التي تمتلك أنظمة إلكترونية خاصة بها، حيث يتم ربط الأنظمة بمنصة سحوبات دبي بآلية سهلة وبخطوات مؤتمتة ويتم استخدام منصة سحوبات دبي في إصدار الكوبونات وإجراء عملية السحب بهدف زيادة ثقة المستهلكين بالسحوبات والحملات الترويجية في إمارة دبي، إضافة إلى أتمتة متكاملة لخطوات تنفيذ السحوبات وحملات "امسح واربح" دون الحاجة لزيارة مفتش اقتصادية دبي لمقر الشركة أو موقع السحب.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن "منصة (سحوبات دبي) تعد نافذة شفافة ومريحة تسعى اقتصادية دبي من خلالها إلى تلبية احتياجات التجار وتسهيل رحلة المستهلكين".

وأضاف أن "السحوبات والعروض الترويجية، تعتبر جزءاً لا يتجزأ من رحلة التسوق في دبي، وإجرائها إلكترونياً يعزز تجربة العملاء الفريدة التي نسعى جاهدين لتوفيرها".

يشار إلى أنه يمكن للمستهلكين استخدام الموقع الإلكتروني (https://dubairaffles.dubaided.gov.ae) أو التطبيق الذكي (Dubai Raffles) للاطلاع على جميع السحوبات الترويجية التي تم الاشتراك بها، وعدد "الكوبونات" وفرص الفوز، والإعلان عن "الكوبونات" الفائزة والجوائز، وآلية استلام الجوائز وغيرها من التفاصيل التي تضمن للمستهلك حقوقه.



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